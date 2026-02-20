Simularea lui Bastoni i-a adus al doilea cartonaș galben lui Kalulu, în condițiile în care, dacă ar fi fost avertizat pentru simulare, atunci jucătorul lui Chivu ar fi fost cel eliminat.

Cristi Chivu, criticat dur în presa italiană

La conferința de presă premergătoare duelului cu Bodo/Glimt, meci pierdut de Interul lui Cristi Chivu cu scorul de 1-3, antrenorul român a fost întrebat despre criticile apărute după controversele din derby-ul cu Juventus, dar și despre declarațiile făcute de Luciano Spalletti la adresa sa.

Chivu a comparat simularea lui Alessandro Bastoni cu golul marcat cu mâna de Diego Armando Maradona, care a scăpat de furia fanilor, spre deosebire de vedeta lui Inter.

”Trebuie să încetăm să fim moraliști și să ne plângem de episoade care se întâmplă în fiecare duminică, încă de pe vremea lui Maradona, care a marcat cu mâna și nimeni nu l-a criticat pe el. Am suferit o nedreptate la Napoli și o spun pentru prima dată. Mergem înainte, iar sezonul este lung”, a spus Chivu înaintea meciului.

Declarațiile lui Chivu au făcut înconjurul lumii și a fost criticat inclusiv de fiul legendarului Diego Armando Maradona, care i-a reproșat antrenorului român faptul că nu poate aduce în această discuție o legendă precum fotbalistul argentinian.

Acum a venit rândul unui cunoscut jurnalist Italian, Mario Fabbroni, să îl critice pe Cristi Chivu. Fabbroni a transmis că antrenorul lui Inter nu îl poate menționa pe Diego Armando Maradona având în vedere că, în momentul de față, în opinia sa, nu reprezintă un nume important în fotbalul european.

”Fac o glumă: Cine e Chivu? L-a adus în discuție pe Maradona. Există meciuri care sunt mai mult decât un simplu meci de fotbal. Maradona era deja Diego, cu acele două goluri împotriva Angliei. Să nu înțelegi asta denotă ignoranță. Gestul lui Bastoni este nesportiv și urât pentru ceea ce s-a întâmplat după. Scuzele au fost și mai rele. Dacă va câștiga acest Scudetto, atunci Chivu va deveni cineva, dar până atunci cine este?”, a spus Mario Fabbroni la Radio Napoli Centrale.

Ce a spus fiul lui Maradona despre Cristi Chivu

”Cuvintele lui Chivu despre Maradona? Am ascultat cu atenție și nu au nicio legătură cu aducerea în discuție a tatălui mei. Asta arată cât e de meschin și cât de meschini sunt cu toții care încă vorbesc despre acel henț, uitând de golul secolului pe care l-a marcat la scurt timp după.

Indiferent de fanii săi, Chivu ar trebui să tacă atunci când vorbește despre tatăl meu. Ca jucător, dacă ar fi făcut măcar unu la sută din ce a făcut tatăl meu, aș fi acceptat, dar nu este cazul”, a spus Maradona Jr la Radio Kiss Kiss Napoli, citat de TMW.