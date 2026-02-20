VIDEO Pancu a explodat după suspendarea lui Cordea: "Cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal!"

Publicitate
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a reacționat după ce Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, și-a aflat suspendarea în urma incidentelor de la derby-ul cu U Cluj.

TAGS:
Daniel PancuCFR Clujandrei cordea
Din articol

Miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dictat o suspendare de 3 etape pentru Andrei Cordea, în timp ce Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a fost suspendat o lună

Daniel Pancu: "Suspendarea lui Cordea, cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal"

Cordea și-a ispășit deja două etape de suspendare și va mai sta doar la partida cu Petrolul Ploiești (sâmbătă, ora 18:00).

Daniel Pancu a contestat vehement suspendarea lui Cordea, după ce anterior susținea că jucătorul său nu ar fi trebuit să primească nici măcar o etapă de suspendare. Antrenorul lui CFR Cluj susține că Dan Nistor, care a recunoscut public că și e a înjurat, dar și alți jucători ai Universității Cluj, ar fi trebuit să se aleagă cu suspendări.

"Sincer, nu mă așteptam la o așa decizie. Mi se pare cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal. Dar nu comentez pentru că la ce au scris ei în raport, dacă nu te uiți în video...

Așa, pe injurii, ar mai fi trebuit convocați încă vreo 5 jucători, dar nu de la echipa noastră, ci de a lor. Ar fi trebuit suspendați și ei. Unul dintre ei (n.r - Dan Nistor) a recunoscut public în urmă cu câteva zile, la televiziuni. El a fost cel care a provocat. Cordea a răspuns cu injurii la injurii.

Astea e, s-a dus. Îmi pare rău pentru Cordea pentru că era într-o formă bună. Nu știm cum va reveni. Sperăm să nu mai avem parte de astfel de episoade", a spus Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului cu Petrolul.

Andrei Cordea s-a transformat în cel mai bun marcator al lui CFR Cluj din Superliga. Transferat în vară, extrema a reușit 12 goluri în 25 de partide. 

Sancțiunile dictate de Comisia de Disciplină după incidentele de la CFR Cluj - U Cluj

  • Incidente, eliminări Bergodi Cristiano (antrenor Universitatea Cluj), Cordea Andrei Ioan (jucător CFR 1907 Cluj) - În temeiul art. 82.1 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul FC CFR 1907 Cluj cu penalitate sportivă de 15.000 lei.
  • În temeiul art. 82.2 si 3. lit. a și c, raportat la art. 83.2. lit. d din RD, se sancționează clubul AS FC Universitatea Cluj cu penalitate sportivă de 10.000 lei.
  • În temeiul art. 63.1.f, raportat la art. 63.2.2 din RD, se sancționează jucătorul Cordea Andrei cu suspendare pentru trei meciuri și penalitate sportivă de 5.000 lei.
  • În temeiul art. 57.1 din RD, se sancționeză antrenorul Bergodi Cristiano cu suspendare pentru o lună și penalitate sportivă de 10.000 lei.
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ULTIMELE STIRI
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off. Echipele de start
FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off. Echipele de start
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania



Recomandarile redactiei
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"
Alte subiecte de interes
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Surpriză la Rapid - Dinamo. Cine dă lovitura de începere
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Daniel Pancu a văzut primul ”11” folosit de FCSB cu Unirea Slobozia și a dat verdictul: ”Cel mai bun după plecarea lui Coman”
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu propune un jucător la naționala României: "Îi dau un sfat lui Mircea Lucescu / Să-ți aduci aminte de acest jucător"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
Dan Petrescu, înainte de CFR Cluj - Pafos: "Sunt clar mai buni decât noi, îmi dau fiori brazilienii lor. În România n-avem ca ei"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
"M-a sunat!" Un fost jucător de la FCSB a pus mâna pe telefon și l-a contactat pe Gigi Becali: "Mulțumesc din inimă!"
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
Andrei Cordea, gata de revenirea în Europa! Echipa care vrea să îl transfere după retrogradare
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!