Anunț de ultimă oră despre Dele Alli

Clubul londonez a confirmat vestea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Dele revine la N17. Va fi alături de noi duminică, la Spurs Stadium, ca invitat special pentru North London Derby”.

Tottenham Hotspur a anunțat oficial revenirea lui Dele Alli pe Spurs Stadium. Mijlocașul englez nu se întoarce ca jucător, ci va fi invitat special la derby-ul cu Arsenal, programat duminică, în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Dele Alli, ajuns la 29 de ani, este în prezent liber de contract, după despărțirea de Como. Englezul va intra pe teren la pauza meciului și va fi omagiat de cei peste 60.000 de suporteri.

Dele Alli a „rupt” plasele la Tottenham

Dele Alli a evoluat timp de șapte ani pentru „Lilywhites”, între 2015 și 2022. În această perioadă, a bifat 269 de meciuri, 67 de goluri și 59 de pase decisive.

După plecarea de la Tottenham, cariera sa a intrat în declin. A ajuns la Everton, unde a jucat doar 13 meciuri, apoi la Beșiktaș, iar ultima experiență a fost la Como, unde a bifat o singură apariție.