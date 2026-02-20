Anunț de ultimă oră despre Dele Alli

Anunț de ultimă oră despre Dele Alli Premier League
SPORT.RO
Data publicarii:
Data actualizarii:

Fostul star revine la Londra!

TAGS:
TottenhamDele AlliComoBesiktas
Din articol

Tottenham Hotspur a anunțat oficial revenirea lui Dele Alli pe Spurs Stadium. Mijlocașul englez nu se întoarce ca jucător, ci va fi invitat special la derby-ul cu Arsenal, programat duminică, în Premier League, competiție transmisă în exclusivitate pe VOYO.

Clubul londonez a confirmat vestea printr-un mesaj publicat pe rețelele sociale: „Dele revine la N17. Va fi alături de noi duminică, la Spurs Stadium, ca invitat special pentru North London Derby”.

Dele Alli, ajuns la 29 de ani, este în prezent liber de contract, după despărțirea de Como. Englezul va intra pe teren la pauza meciului și va fi omagiat de cei peste 60.000 de suporteri.

Dele Alli a „rupt” plasele la Tottenham

Dele Alli a evoluat timp de șapte ani pentru „Lilywhites”, între 2015 și 2022. În această perioadă, a bifat 269 de meciuri, 67 de goluri și 59 de pase decisive.

După plecarea de la Tottenham, cariera sa a intrat în declin. A ajuns la Everton, unde a jucat doar 13 meciuri, apoi la Beșiktaș, iar ultima experiență a fost la Como, unde a bifat o singură apariție.

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
ARTICOLE PE SUBIECT
Costin Lazăr s-a decis cu privire la următorul său pas din carieră: „Este testul suprem”
Costin Lazăr s-a decis cu privire la următorul său pas din carieră: „Este testul suprem”
George Pușcaș mai are de așteptat. Anunțul făcut de Dinamo în cazul atacantului
George Pușcaș mai are de așteptat. Anunțul făcut de Dinamo în cazul atacantului
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Filipe Coelho a făcut anunțul: „Este OUT”
Lovitură pentru Universitatea Craiova! Filipe Coelho a făcut anunțul: „Este OUT”
ULTIMELE STIRI
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei
Un puc de fericire! Amercancele exultă la Jocurile Olimpice de iarnă: cu ce scor s-a terminat finala contra Canadei
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off. Echipele de start
FC Botoșani - ”U” Cluj, LIVE TEXT pe Sport.ro de la 20:00 | Moldovenii vor înapoi pe loc de play-off. Echipele de start
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Julia Sauter a intrat în ISTORIE la JO de iarnă, după un exercițiu de basm la patinaj artistic! Pe ce loc a încheiat românca în clasament

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

Putin s-a înfuriat! Rușii atacă dur Italia după decizia fără precedent luată de guvernul italian

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a făcut cel mai scump transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

FCSB a refuzat să plătească 1,5 milioane de euro, apoi a făcut cel mai interesant transfer al iernii

Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania

Nemții au reacționat categoric după ce Julia Sauter a scris istorie la JO de iarnă. Sportiva putea concura pentru Germania



Recomandarile redactiei
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
Un nou meci, o nouă fază controversată în Superliga! Ce s-a întâmplat la Oțelul - UTA
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
UTA a ratat puncte uriașe, iar Mihalcea se gândește la FCSB: "Să-i las în afara play-off-ului pe ei ar fi o bucurie în plus"
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Au venit banii! 1,35 milioane de euro pentru FCSB
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu
Stoichiță exclude să stea pe banca României la baraj! Anunțul făcut în cazul lui Mircea Lucescu
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"
De la sediul FRF, Ilie Dumitrescu a anunțat cine va sta pe banca României la meciul cu Turcia: "Sută la sută!"
Alte subiecte de interes
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
"Fricțiuni" între Ange Postecoglou și Radu Drăgușin? Celebrul Jamie Caragher spune de ce nu joacă fotbalistul român + Întrebarea pe care o lansează
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Ce a spus Ange Postecoglou despre Radu Drăgușin înainte de debutul în noul sezon! Cum l-a numit australianul pe fundașul român
Mama biologică a lui Dele Alli a reacționat, după ce fotbalistul a spus că a fost molestat la șase ani
Mama biologică a lui Dele Alli a reacționat, după ce fotbalistul a spus că a fost molestat la șase ani
„Am fost molestat la 6 ani!” Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dele Alli: „Am început să fumez la 7 ani și la 8 ani vindeam droguri!”
„Am fost molestat la 6 ani!” Dezvăluiri cutremurătoare ale lui Dele Alli: „Am început să fumez la 7 ani și la 8 ani vindeam droguri!” 
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Sergi Roberto și-a găsit echipă și semnează! Contract până în 2026
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas
Como continuă transferurile de top și devine o forță a Italiei! Ce jucători a mai adus Cesc Fabregas  
CITESTE SI
A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

stirileprotv A murit Eric Dane. Actorul din „Grey's Anatomy” și „Euphoria” avea 53 de ani

Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

stirileprotv Cum se schimbă vremea în următoarele patru săptămâni în România. Meteorologii vin cu vești bune

”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

stirileprotv ”Problema legitimității administrației din România nu mai există în SUA”. Ce spune Nicușor Dan după întâlnirea cu Trump

Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

stirileprotv Trump anunță desecretizarea dosarelor despre extratereștri și îl acuză pe Obama că a divulgat informații „clasificate”

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
UFC
UFC Fight Night: Royval vs Kape


00:00
UFC
UFC 323: Dvalishvili vs Yan 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Tsarukyan vs Hooker


00:00
UFC
UFC 322: Della Maddalena vs. Makhachev


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bonfim vs Brown


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!