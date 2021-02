EXCLUSIV | Ironia SUPREMA a lui Sorin Cartu dupa ce FCSB a fost invinsa de Hermannstadt! "S-or fi certat sefii intre ei!"

Sorin Cartu a vorbit in cadrul emisiunii Ora Exacta in Sport de pe PRO X.

FCSB a fost invinsa de catre Hermannstadt, scor 0-1, iar echipa lui Toni Petrea poate pierde primul loc in clasament daca CFR Cluj va castiga luni seara cu Voluntari. In turul campionatului, FCSB s-a impus cu 5-0, iar la acel moment, Sorin Cartu a spus in spatiul public ca partida respetciva a fost mai 'prietenoasa'.

Dupa rezultatul de duminica seara, Cartu a spus in gluma ca sefii celor doua echipe s-au certat intre ei.

"S-or fi certat sefii intre ei. Am glumit eu. Asa a fost sa fie primul meci, au facut prea multe greseli personale. Da, au fost si alte conditii. E greu sa te exprimi pe un teren inghetat si fluxul tehnico tactic al FCSB-ului a fost oprit de starea terenului. Pana acum conditiile de la Medias au fost bune, dar acum... a fost impotriva lor. Am vazut si comentariile cu penalty-ul.

Acum multi comentatori spuneau ca nu a fost penalty, dar la partida cu Botosaniul spuneau ca a fost penalty la Cimpanu, iar copilul nu a avut intentie sa joace. A ramas cu piciorul drept pe pamant, iar adversarul a venit in el, mai ales ca era si spre poarta. Mai bine sa vorbeasca specialistii", a spus Sorin Cartu pentru PRO X.