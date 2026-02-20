Cele două echipe își dau întâlnire vineri, de la ora 17:00, în etapa cu numărul 28 din sezonul regulat al Superligii României. Oțelul - UTA va putea fi urmărit în format LIVE TEXT pe Sport.ro.

Meciul va fi arbitrat de Viorel Flueran. Valentin Avram și Cristna Ilinca vor fi tușierii. Horia Mladinovici va fi la VAR, ajutat de Ovidiu Artene. Vlad Babana a fost delegat ca arbitru de rezervă, în timp ce Corneliu Fecioru va fi observatorul arbitrilor.

Oțelul și UTA, în clasament

După 27 de etape, UTA se situează pe locul 8 în clasament cu 41 de puncte. 11 victorii și opt remize a înregistrat ”Bătrâna Doamnă”, la care s-au adăugat opt eșecuri.

De cealaltă parte, Oțelul se află pe poziția a 9-a cu 40 de puncte. Echipa pregătită de Laszlo Balint are 11 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri în campionat, până acum.

