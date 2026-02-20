Daniel Pancu, antrenorul echipei CFR Cluj, a avertizat că partida cu Petrolul de pe teren propriu va fi cea mai dificilă de când a ajuns în Gruia.

Daniel Pancu, mesaj către jucătorii săi înainte de CFR Cluj - Petrolul

Pancu le-a transmis, de asemenea, elevilor săi să fie cât mai atenți în discuțiile pe care le poartă cu arbitrii, pentru a evita să încaseze „cartonașe gratuite”.

Meciul va fi condus la centru de Marcel Bîrsan (București), asistat de Ionuț Neacșu (București) și Nicușor Marin (Suseni - Argeş).

„De când am venit nu am pierdut niciun punct pe teren propriu. E o serie continuată de când eram la U21. Sperăm să continuăm și mâine. Mă aștept la cel mai complicat joc pe care îl am de când sunt la CFR. Petrolul e o echipă în formă bună, care nu a pierdut în ultimele două deplasări la două dintre primele trei echipe ale campionatului.

O echipă bună, cu un antrenor experimentat. Sper să avem parte de încă o victorie care ne-ar asigura în mare parte realizarea unei minuni. Dacă se întâmplă, putem să-i spunem așa.

Pancu: „Sper ca arbitrii să nu facă nicio greșeală”

Sunt o echipă agresivă, cu jucători care provoacă. E o echipă care te lasă să fii în control, dar de fapt nu ești în control. Aduce puțini oameni la finalizare, iar apoi apar cu cinci oameni în careu. Va trebui să fim atenți la toate detaliile. Jucăm un meci de mare importanță și sper ca oamenii să fie la stadion.

Sper ca arbitrii să nu facă nicio greșeală pentru că sunt într-o perioadă în care sunt supuși unor mari presiuni. O să-mi rog jucătorii să comunice pe un ton civilizat și să nu dea prilej nimănui să ni se dea cartonașe gratuite. Greșeli cât mai puține, riscuri cât mai puține”, a declarat Daniel Pancu, la conferința de presă premergătoare meciului CFR Cluj - Petrolul Ploiești.

Pancu: „Suspendarea lui Cordea, cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal”

Daniel Pancu, antrenorul lui CFR Cluj, a reacționat după ce Andrei Cordea, unul dintre cei mai în formă jucători ai echipei, și-a aflat suspendarea în urma incidentelor de la derby-ul cu U Cluj.

Miercuri, Comisia de Disciplină din cadrul FRF a dictat o suspendare de trei etape pentru Andrei Cordea, în timp ce Cristiano Bergodi, antrenorul Universității Cluj, a fost suspendat o lună.

Cordea și-a ispășit deja două etape de suspendare și va mai sta doar la partida cu Petrolul Ploiești (sâmbătă, ora 18:00).

Daniel Pancu a contestat vehement suspendarea lui Cordea, după ce anterior susținea că jucătorul său nu ar fi trebuit să primească nici măcar o etapă de suspendare. Antrenorul lui CFR Cluj susține că Dan Nistor, care a recunoscut public că și el a înjurat, dar și alți jucători ai Universității Cluj, ar fi trebuit să se aleagă cu suspendări.

Daniel Pancu: „ Îmi pare rău pentru Cordea ”

„Sincer, nu mă așteptam la o așa decizie. Mi se pare cea mai injustă decizie de când sunt eu în fotbal. Dar nu comentez pentru că la ce au scris ei în raport, dacă nu te uiți în video...

Așa, pe injurii, ar mai fi trebuit convocați încă vreo cinci jucători, dar nu de la echipa noastră, ci de a lor. Ar fi trebuit suspendați și ei. Unul dintre ei (n.r. - Dan Nistor) a recunoscut public în urmă cu câteva zile, la televiziuni. El a fost cel care a provocat. Cordea a răspuns cu injurii la injurii.

Astea e, s-a dus. Îmi pare rău pentru Cordea pentru că era într-o formă bună. Nu știm cum va reveni. Sperăm să nu mai avem parte de astfel de episoade”, a mai spus Daniel Pancu.

Andrei Cordea s-a transformat în cel mai bun marcator al echipei CFR Cluj din Superliga: 11 goluri și două pase decisive în 20 de meciuri.