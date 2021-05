Sorin Cartu iese la atac si ii "inteapa" pe cei de la Botosani! "Am lacrimat la discursul lui Croitoru! Vad ca in anumite partide au atitudine diferita"

Oficialul nu s-a abtinut si i-a ironizat pe moldoveni.

Dupa o partida extrem de tensionata terminata cu victoria oaspetilor, 3-2, au iesit la iveala mai multe episoade in care nervii au fost intinsi la maxim intre cele doua tabere. Silvian Cristescu i-a acuzat pe cei de pe banca Botosaniului ca au aratat semne obscene, iar acum Sorin Cartu ii ataca si el pe moldoveni, spunand ca joaca cu ambitie doar anumite partide.

"Am lacrimat pe discursul lui Croitoru! Am un nod in gat si nu pot sa vorbesc. Prin ce trece baiatul asta, prin ce trece Botosani... M-a miscat discursul lui! Strategia lor a fost una singura, de a irita, atat pe teren, cat si in tribuna! Atitudinea lui Silvian Cristescu a venit dupa degetul mijlociu aratat de Croitoru.

Se scarpina intr-o ureche si ne arata degetul mijlociu. Sunt om batran, cu parul alb, deci nu intru in polemica dupa gestul lui. Eu nu am vazut antrenor care sa ia galben in minutul 5 sau 6! Asta e fost strategia lor, sa irite. Au sarit cu gura pe arbitru si au dat un gol din ofsaid, iar noi am avut un penalty neacordat!

O vina mare o are si echipa noastra! Jucatorii stiau ce caracteristici au cei de la Botosani. Dar ei stiu cu ce intensitate se joaca meciurile cu Botosani, Sepsi si Clinceni si vad si alte meciuri din Liga 1, vad atitudini diferite! Cat sa mai reziste? E oboseala fizica si psihica!", a spus Sorin Cartu la Digisport.