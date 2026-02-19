Prima reacție a Juliei Sauter după ce a scris istorie în patinajul feminin românesc: ”Sunt copleșită de emoții!”

După ce a obținut cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16, Julia Sauter a realizat un exercițiu de basm la programul liber de la patinaj artistic și a încheiat competiția cu 127,8 puncte la total.

Americanii au intervievat-o pe Julia Sauter după exercițiul spectaculos de la programul liber: ”Wow! Nu m-am gândit niciodată la așa ceva”

Julia Sauter are cel mai bun rezultat din istoria patinajului feminin românesc la Jocurile Olimpice! Patinatoarea este sigură de prezența în top 17 de la programul liber. Precedentul record era setat de Roxana Luca în 2002 (locul 23)

Imediat după exercițiul de la programul liber, Julia Sauter a reacționat și a evidențiat că se simte cu adevărat împlinită pentru tot ce a realizat la Milano-Cortina.

”Sunt copleșită de atât de multe emoții acum. Chiar am sperat că voi reuși să arăt aici tot ce pot și am reușit.

Dar să depășesc atât de mult cel mai bun rezultat al sezonului meu, să obțin un nou 'season best ' (n.r. sportiva încă nu realizase că 127.80 a însemnat și cel mai bun record personal la programul liber; precedentul era de 121.84) într-o asemenea competiție, sunt cu adevărat împlinită.

Sunt atât de recunoscătoare celor care m-au susținut și atât de fericită”, a spus Julia Sauter, potrivit lui Marius Huțu, corespondent We Love Sport la Milano-Cortina.