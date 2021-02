Sorin Cartu acuza arbitrajul dupa prima victorie in sapte meciuri a Craiovei: "Daca primeam si noi penalty poate venea victoria mai repede!"

Universitatea Craiova a castigat primul meci in Liga 1 dupa sapte etape.

Craiovenii au invins in deplasare pe Poli Iasi cu scorul de 3-0 prin golurile marcate de Ivan, Nistor si Cimpanu.

Dupa meci, presedintele clubului din Banie, Sorin Cartu, a vorbit despre perioada mai grea prin care a trecut echipa sa si a mentionat ca au existat meciuri in ultima perioada pe care Craiova le putea castiga cu putin noroc.

"Orice comentariu as fi facut, daca luam apararea echipei se suparau suporterii, daca nu luam apararea echipei se suparau ei... Pentru obiectivul pe care il avem sigur ca egalurile astea nu au fost bune. Au fost si momente in care puteam sa castigam cu putina sansa, sau sa fi primit si noi penalty cum a fost la faza aia cu Balasa (contra lui FC Arges) poate castigam", a spus Cartu la DigiSport.

De asemenea, fostul mare fotbalist al Universitatii Craiova a analizat si victoria de la Iasi. Cartu este de parere ca a existat o diferenta evidenta intre cele doua echipa si a analizat jocul fotbalistilor ofensivi ai echipei sale.

"Azi a fost fara emotii, fara istoric. A fost diferenta neta intre noi si adversar.

Opinia mea e ca atacantul trebuie sa se miste si in dreapta si in stanga, sa stea si in centru. Si Cimpanu a avut o evolutie buna fata de ce a jucat pana acum, si-a pus amprenta pe unele faze.

Ce am obserat e ca parca atacantii au avut mai multa liberatate. Cimpanu a inscris din postura de atacant, nu de banda cum era el in teren. Trebuie remarcata si pasa pe care i-a dat-o asta mic (Baiaram)", a analizat Sorin Cartu.

In incheiere, presedintele Craiovei a comentat spusele fostului antrenor al lui Poli Iasi Daniel Pancu, conform carora ar fi existat o intelegere intre el si oficialii olteni ca Mihalache sa nu joace in acest meci.

"Acum am auzit si eu. Nu am discutat despre acest lucru. Si eu ma uitam si ma gandeam ca el joaca si al meu sta de nu stiu cand. Am inteles care a fost situatia, am fost intelegatori, am luat-o ca pe un eveniment sportiv", a declarat Cartu pentru sursa citata.