„Un meci de Europa League sau de preliminariile Champions League!” Dan Petrescu a surprins pe toată lumea după remiza cu Farul: „Am fost mulțumit de toți jucătorii!” 

Campioana en-titre a făcut primul pas greșit în play-off, după o serie de șase victorii consecutive, dar și după startul cu victorie din meciul cu FC Voluntari, 3-1. CFR Cluj a remizat în meciul cu Farul și rămâne lider în clasament, însă cu 42 de puncte obținute.

În cazul în care FCSB câștigă deplasarea cu FC Argeș de duminică seară, roș-albaștrii se apropie la patru puncte de gruparea lui Dan Petrescu.

Dan Petrescu, declarații surprinzătoare la finalul meciului: „Sunt mulțumit de jucători, nu voiam să fac schimbări!”



Antrenorul liderului a surprins cu declarațiile sale de la final, arătându-se mulțumit de jocul făcut de fotbaliștii săi. Mai mult decât atât, Petrescu a pus accent pe intensitatea meciului, evidențiind că nu au existat alte meciuri în care echipa ofensivă a lui Gheorghe Hagi să sufere atât de tare pe teren propriu.

Dan Petrescu nu a dorit să comenteze convocările făcute de Edward Iordănescu, spunând că speră doar ca jucătorii să i se întoarcă sănătoși.

„Meci excelent, nu dificil, am făcut un meci foarte bun, față de meciul trecut când am câștigat 2-0, un meci bun, nu cred că a fost un meci în care Farul acasă să fi suferit cum au suferit cu noi. Pressingul a fost excelent, i-am surprins, sunt mulțumit de jucători, nu voiam să fac nicio schimbare, nu că fac ca Guardiola, care nu schimbă câteodată, nu aveam pe cine să schimb pentru că am fost mulțumit de toți jucătorii.

Mi s-a părut un meci de Europa League sau de preliminarii de Champions League, așa a fost intensitatea. Nu a fost ușor pentru noi, dar nici pentru ei. La 0-0 nu sunt niciodată supărat. Avem 22 de meciuri de când nu pierdem, despre alții se vorbesc când fac recorduri, la noi se uită. Noi aveam, în momentul de față, 15 puncte în fața FCSB-ului, regulamentul face să nu le avem.

Ce să le reproșez băieților? Nu am ce! E clar că voiam să jucăm prost și să batem, dar nu poți să joci mereu prost și să câștigi.

Ce, trebuie să fiu eu mulțumit de convocări? Îmi doresc să se întoarcă sănătoși, le urez baftă și nu aș vrea să comentez convocările”, a declarat Dan Petrescu la finalul partidei.

Pentru CFR Cluj urmează duelul de pe teren propriu cu FC Argeș, calificată în premieră în play-off, care se va disputa după pauza internațională.