Patinajul artistic și lecțiile de viață ale campioanei Alysa Liu Americanca Alysa Liu, revenită în activitate în urmă cu două sezoane și campioană olimpică la patinaj artistic, joi seara, la Jocurile de la Milano-Cortina, a afirmat că vrea să profite de acest titlu pentru 'sensibiliza opinia publică în privința problemei sănătății mintale', a afirmat proaspăta medaliată cu aur - VEZI GALERIA FOTO DE MAI JOS! Drumul Alysăi Liu către succes: O călătorie inspirațională Fost copil minune al patinajului american, Liu (20 ani) se retrăsese în 2022, la doar 16 ani, epuizată de înaltul nivel, înainte de a-și pune din nou patinele la începutul sezonului trecut.

Alysa Liu | Drumul spre aur la Jocurile Olimpice și povestea sa inspirațională despre sănătatea mintală 'Ca să ajungi aici, nu este vorba doar de muncă, ci și de experiență. Ultima oară când am patinat la Jocuri a fost foarte dificil. Nu știam nici măcar de unde să încep, dar mi-a trebuit mult efort pentru a ajunge aici. Și studiile mele de psihologie m-au ajutat cu adevărat'. 'Nu mă consider o vedetă pentru că am câștigat acest titlu, nici nu vreau să fiu. Nu am nicio idee cum voi gestiona asta în următoarele săptămâni. Voi purta perucă, poate nu? Nu, glumesc. Ceea ce sper este ca prin această întreagă atenție să pot sensibiliza lumea privind problemele legate de sănătatea mintală în general. Eu consider povestea mea mai degrabă interesantă, deci sper să aibă efect', a adăugat ea.

Alysa Liu | Rolul conexiunii umane în viața unui sportiv de elită 'Povestea mea este mai importantă decât orice pentru mine și este ceea ce voi prețui. Această călătorie a fost incredibilă, iar viața mea a fost minunată. Nu am absolut nicio plângere și sunt atât de recunoscătoare pentru tot. Cred că cel mai important element al poveștii mele este conexiunea umană. Cu adevărat, tot ce îmi doresc în viață este conexiunea umană și, da, acum am conexiuni cu un număr incredibil de oameni. Așadar, acesta este visul meu și sunt fericită să am idei creative de împărtășit', a conchis Alysa Liu. Alysa Liu, campioana mondială en titre, a cucerit aurul la capătul unei evoluții care a încântat asistența în Milano Ice Skating Arena pe o melodie de Donna Summer, MacArthur Park Suite, în programul liber. Agerpres