EXCLUSIV | "A fost o campanie sustinuta de MM si Dan Petrescu!" Sorin Cartu iese la atac dupa greselile de arbitraj din ultima perioada! Ce spune despre FCSB

Universitatea Craiova este pe locul al doilea in Liga 1, cu 25 de puncte.

Presedintele Craiovei este de parere ca Universitatea joaca cu un handicap la fiecare partida din campionat din cauza problemelor de arbitraj. Cartu crede ca oficialii de la FCSB si CFR Cluj fac presiuni in asa fel incat la meciurile Craiovei, centralii sa greseasca.

Cartu da exemplu de cateva momente in care Craiova trebuia sa beneficieze de decizia arbitrilor, si da si un exemplu negativ prin care FCSB a reusit sa castige puncte in partida de la Medias.

"Echipa noastra e si prejudiciata de multe ori, joaca cu handicap, pe greseli care se fac acum impotriva noastra. A fost o campanie sustinuta de presa probabil, nu stiu, ca nu vreau sa acuz acum, dar clar facuta de MM si de Dan Petrescu cu tipete, ca 'domnule, ce ajutoare primeste Craiova cu penalty-urile!' Ne-au analizat si ne-au disecat, desi nu stiu daca a spus vreun specialist vreodata ca golurile noastre sau deciziile nu au fost corect acordate.

De acum, toti care vin sa arbitreze Craiova vin cu sentimentul de a nu gresi fata de noi, dar in acelasi timp te neidreptateste pe tine ca nu are sentimentul ala de impartialitate. Sa nu gresesc fata de ei, bai, dar nici sa gresesc contra lor, asta nu! Ei vin cu exces de zel.

Sa dai un penalty cum a fost acela cu Chindia, sau sa avem situatii de penalty cum a fost Mamut la Botosani, si tu sa treci cu vederea... sunt niste faze opuse de nu le mai intelegi.

Toti vin cu o idee de asta, hai sa subapreciem inteligenta oamenilor. Am vazut si eu cum a fost penalty-ul FCSB-ului de la meciul cu Medias. Atacuri din acestea la inteligenta oamenilor de fotbal, nu suntem specialisti in problema arbitrajului, dar macar sa-i ascultam", a declarat Sorin Cartu pentru Pro X.

Universitatea Craiova a pierdut prima pozitie in clasament dupa ultimele doua rezultate slabe, contra Chindiei si a Botosaniului. Oltenii sunt la doua lungimi distanta de liderul FCSB, iar in etapa urmatoare vor intalni una dintre cele mai in forma echipe din Liga 1, Gaz Metan Medias.