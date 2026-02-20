Grigore Sichitiu, fost președinte la Rapid București, a analizat lupta pentru play-off și a vorbit fără ocolișuri despre criza de la FCSB.

Fostul oficial este de părere că echipa patronată de Gigi Becali traversează un moment dificil, iar una dintre cauze ar fi chiar modul în care finanțatorul își critică jucătorii.

Grigore Sichitiu a pus „tunurile” pe Gigi Becali: „Nu mai face nimeni așa ceva în Europa”

În acest moment, lider este Universitatea Craiova, cu 53 de puncte, urmată de Dinamo București, cu 52, și de Rapid, cu 49. În zona de play-off se mai află U Cluj, CFR Cluj și FC Argeș Pitești.

De cealaltă parte, FCSB este abia pe locul 10, cu 40 de puncte, după 11 victorii, șapte remize și nouă înfrângeri.

Sichitiu consideră că o eventuală ratare a play-off-ului ar reprezenta o lovitură serioasă pentru club.

„Ar fi o pată neagră pentru ultimii 10 ani. FCSB a fost campioană anul trecut și acum, să nu prindă primele șase, ar fi un lucru extrem de urât pentru ei. După cum i-am văzut, sunt prea multe evoluții neconvingătoare și jucătorii parcă și-au pierdut încrederea”, a spus Sichitiu, la Sport Total FM.

Fostul conducător giuleștean a continuat și a lansat un atac direct la adresa lui Becali, criticând modul în care acesta își expune public jucătorii.

„Este singurul patron din Europa care își desființează jucătorii. Nimeni nu o mai face. Și Maradona, și Hagi, și Messi, și Ronaldo au făcut meciuri proaste, dar nu îi desființezi după fiecare meci. Nu înțeleg asta. Creează o stare de neîncredere”, a mai spus Sichitiu.

FCSB revine pe teren luni, 23 februarie. Campioana en-titre se va duela cu nou promovata Metaloglobus București, LIVE TEXT pe Sport.ro de la ora 20:00.