Astăzi se reia Liga 2! Primul meci, primul derby, Steaua joacă pe ”Anghel Iordănescu”

Imaginile descumpănirii în echipa lui Arsenal. Arteta și căpitanul Gabriel, dărâmați, după golul egalizator înscris de ultima clasată, Wolves, în minutul 90+4

Românca Julia Sauter, 28 de ani, va evolua astăzi în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16.

Joi seară, concursul începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a nouc concurentă care va intra pe patinoar.

Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina - locul 5 - a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.

28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă.

Japonezele Ami Nakai și Kaori Sakamoto, în top, urmate de americanca Alysa Liu, campioana mondială

Cea mai bună evoluţie a avut-o japoneza Ami Nakai (17 ani), cu 78,71 puncte, ea reuşind un triplu Axel.

A fost urmată de conaţionala Kaori Sakamoto, medaliată cu bronz în 2022 şi triplă campioană mondială, cu 77,23 puncte, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat americanca Alysa Liu, campioana mondială en titre, cu 76,59 puncte.

Primele 24 de patinatoare s-au calificat pentru programul liber de astăzi.