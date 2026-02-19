Românca Julia Sauter, 28 de ani, va evolua astăzi în programul liber din proba feminină de la patinaj artistic de la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
Sauter a reuşit cel mai bun rezultat personal (63.13) la programul scurt, pe care l-a încheiat pe locul 16.
Joi seară, concursul începe la ora 20.00, iar Julia Sauter va fi a nouc concurentă care va intra pe patinoar.
Până acum, cel mai bun rezultat al României la JO de la Milano-Cortina - locul 5 - a fost adus de echipajul de bob două persoane format din Mihai Tentea şi George Iordache.
28 de sportivi tricolori şi o rezervă reprezintă România la JO de iarnă.
Japonezele Ami Nakai și Kaori Sakamoto, în top, urmate de americanca Alysa Liu, campioana mondială
Cea mai bună evoluţie a avut-o japoneza Ami Nakai (17 ani), cu 78,71 puncte, ea reuşind un triplu Axel.
A fost urmată de conaţionala Kaori Sakamoto, medaliată cu bronz în 2022 şi triplă campioană mondială, cu 77,23 puncte, în timp ce pe locul al treilea s-a clasat americanca Alysa Liu, campioana mondială en titre, cu 76,59 puncte.
Primele 24 de patinatoare s-au calificat pentru programul liber de astăzi.