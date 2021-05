BREAKING NEWS | Craiova a promovat in Liga 1! Se anunta nebunie la Craiova: vine derby-ul FCU vs CSU in Liga 1!

Egalul cu Miercurea Ciuc (0-0) i-a asigurat Craiovei promovarea in Liga 1!

FC Universitatea va avea in sfarsit prilejul sa-si ia revansa in fata rivalei locale CS Universitatea, cea care a vrut sa-i ia locul in oras si in inimile suporterilor dupa crearea ei.

Dupa un sezon consistent in B, echipa lui Trica le-a luat fata rivalelor si e gata de petrecere. Cu doua runde inainte de finalul playoff-ului, Criaova e matematic in Liga 1.

FC Universitatea a terminat sezonul regulat pe prima pozitie, cu doar doua infrangeri in 19 partide. E prina si in playoff, cu 50 de puncte, 4 peste a doua clasata, Rapid. In ultimele doua etape, FCU are derby contra Rapidului, luni seara, in deplasare, apoi termina sezonul pe teren propriu in fata Calarasiului.

Jucatorii Craiovei au sarbatorit pe gazon promovarea in Liga 1, la finalul partidei.