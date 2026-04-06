Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a fost întâmpinat în parcarea spitalului de către Mugur, apropiatul familiei Lucescu. Cei doi au purtat un dialog timp de câteva minute, apoi s-au îndreptat împreună către intrarea la secția ATI. Mihai Stoichiță a mers în vizită la Mircea Lucescu. Întrebat dacă a aflat detalii noi despre starea fostului selecționer, Stoichiță a răspuns succint: ”Acum mă duc, de asta am venit. Am venit de la federație să vedem ce e. Ne interesăm. (n.r. Reporter: S-a schimbat ceva?) Nu. (n.r. O să intrați la dânsul, nu?) Da, da”, a spus Mihai Stoichiță la intrarea în spital.

Starea fostului antrenor al echipei naţionale de fotbal Mircea Lucescu s-a înrăutăţit, duminică noaptea el fiind transferat în Secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă după ce aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament.

”Sâmbătă, pe parcursul serii, pacientul a repetat aritmiile cardiace importante, prompt tratate de către echipa de garda din secţia de cardiologie. Duminică, în cursul nopţii, aritmiile au devenit severe şi nu a mai răspuns la tratament. Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti.