Mircea Lucescu, în stare critică. UPDATE cu informații de la Spitalul Universitar
UPDATE, 6 aprilie / 13:19
Directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a fost întâmpinat în parcarea spitalului de către Mugur, apropiatul familiei Lucescu. Cei doi au purtat un dialog timp de câteva minute, apoi s-au îndreptat împreună către intrarea la secția ATI. Mihai Stoichiță a mers în vizită la Mircea Lucescu. Întrebat dacă a aflat detalii noi despre starea fostului selecționer, Stoichiță a răspuns succint: ”Acum mă duc, de asta am venit. Am venit de la federație să vedem ce e. Ne interesăm. (n.r. Reporter: S-a schimbat ceva?) Nu. (n.r. O să intrați la dânsul, nu?) Da, da”, a spus Mihai Stoichiță la intrarea în spital.