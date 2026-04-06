Fostul selecționer al României a suferit un infarct miocardic acut în cursul zilei de vineri, la doar câteva zile după ce a stat pe banca primei reprezentative la barajul cu Turcia, scor 0-1.

Mugur, două vizite într-o singură zi la spitalul în care se află Mircea Lucescu

Toți apropiații lui Mircea Lucescu s-au strâns și îi sunt aproape legendarului antrenor care se luptă pentru viața sa, după ce a fost plasat în comă indusă de către medici. Inclusiv Răzvan Lucescu, fiul antrenorului, a venit în România cu un avion privat imediat după remiza dintre PAOK, echipa pe care o pregătește, și Panathinaikos.

În cursul zilei de luni, la Spitalul Universitar și-a făcut apariția în două rânduri și Mugur, apropiatul și mâna dreaptă a lui Mircea Lucescu. Dacă la prima vizită, acesta a petrecut aproximativ 20 de minute la spital, Mugur s-a întors în jurul orei 12:30.