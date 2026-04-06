În ultimele ore, starea fostului selecționer s-ar fi înrăutățit și se află în stare critică la Spitalul Universitar din București, la secția de Terapie Intensivă.

Mircea Lucescu, în continuare în stare critică

Duminică seară, în România, a ajuns și Răzvan Lucescu, fiul legendarului antrenor, care, imediat după remiza lui PAOK cu Panathinaikos, a luat un avion privat și a revenit de urgență în țară.

Se pare că starea medicală a lui Mircea Lucescu nu s-a îmbunătățit în noaptea trecută, iar medicii sunt rezervați cu privire la șansele antrenorului. Tehnicianul se află la ATI și este menținut în viață doar de aparate.

Răzvan Lucescu: ”E o situație grea!”

Însoțit de familie, Răzvan Lucescu l-a vizitat noaptea trecută pe tatăl său la Spitalul Universitar. La plecare, antrenorul lui PAOK a făcut o scurtă declarație.

"E o situație grea și vă rog mult să încercați să respectați acest moment. Sunt cei de la spital care știu cel mai bine să explice. Dau comunicate atunci când este nevoie și când simt că e momentul. Înțelegeți asta. Nu e simplu deloc. Vă mulțumesc", a transmis Răzvan Lucescu.