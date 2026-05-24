FCSB a avut 3-1 și a fost aproape de a tranșa calificarea după 90 de minute, dar moldovenii au egalat pe finalul partidei și au împins jocul spre cele două reprize de prelungiri. Acolo, Octavian Popescu a fost cel care a dat lovitura după un gol de senzație, marcat după ce a driblat trei adversari.

Gigi Becali: ”Stoian nici n-a contat”

Gigi Becali, patronul celor de la FCSB, n-a luat în calcul faptul că Botoșaniul i-ar putea pune probleme echipei sale. S-a arătat încântat după această calificare, dar a făcut praf un jucător titularizat în această partidă.

Alexandru Stoian (18 ani) a fost trimis în teren din primul minut. Soluție pentru regula U21, atacantul n-a impresionat și a fost schimbat cu Mihai Toma, iar Becali nu s-a ferit de cuvinte și a spus că Stoian ”n-a contat”.

„Probabil că n-aveau soluții pentru Stoian. Ați văzut că nici n-a contat. David Miculescu a cerut schimbare, nu știu”, a spus Becali, la Digi Sport.

Dinamo - FCSB, finala pentru Conference League

Vineri vom afla ultima echipă calificată în cupele europene. Dinamo va primi vizita celor de la FCSB, pe 29 mai, de la ora 20:30. Marele derby va avea loc pe Stadionul Arcul de Triumf.

Învingătoarea de vineri va obține calificarea în turul 2 preliminar din UEFA Conference League.

Miza va fi uriașă pentru ambele cluburi. Ultimul sezon în care Dinamo a participat în cupele europene a fost 2012/2013. Atunci, "Câinii" au jucat în play-off-ul UEFA Europa League, fiind eliminați de Metalist Harkiv cu scorul general de 1-4.

În schimb, FCSB e obișnuită să joace măcar în preliminariile cupelor europene. Mai mult decât atât, în ultimele două sezoane, clubul lui Gigi Becali a evoluat în faza principală din UEFA Europa League.