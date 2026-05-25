În România vedetelor de carton, despre oameni cu adevărat valoroși, precum Adrian Șovea, aflăm puțin spre deloc. Sport.ro a mediatizat, săptămâna trecută, angajamentul spectaculos pe care și l-a luat Șovea, în tentativa de a ajuta copiii instituționalizați. Proiectul său umanitar a fost cu atât mai frumos cu cât Adrian Șovea însuși a fost abandonat de mamă la vârsta de doi ani și crescut într-un mediu marcat de lipsuri și violență. Chiar și așa însă, Adrian n-a lăsat ca drama sa personală să-l facă un om depresiv, doborât de dificultățile vieții. În schimb, s-a ridicat și a transformat sportul, mai precis alergarea, în forma sa de reconstrucție, de terapie. Din păcate, în weekend, Șovea a fost victima unui accident cumplit, după cum Sport.ro a anunțat aici. La scurt timp după această nenorocire, fundația Ajungem MARI, care susținea proiectul lui Adrian Șovea, a publicat prima fotografie cu ultramaratonistul român de pe patul spitalului.

„Astăzi, am văzut moartea cu ochii“ Imaginea distribuită pe rețelele de socializare a fost însoțită de un mesaj cutremurător din partea lui Adrian Șovea. „Drumul Speranței s-a încheiat mai devreme decât aș fi crezut… Astăzi am văzut moartea cu ochii mei. Mă îndreptam spre Ostrovu Mare când am fost lovit puternic de o mașină. Am fost inconștient și m-am trezit într-o ambulanță. Acum mă aflu la Spitalul de Urgență din Drobeta-Turnu Severin. Am clavicula dreaptă ruptă, nu îmi pot mișca deloc mâna dreaptă, iar piciorul drept necesită operație. Am cerut să fiu transferat de urgență la Iași, pentru a putea fi acasă și aproape de prieteni. Nu îmi găsesc încă cuvintele pentru tot ce s-a întâmplat astăzi. Sunt recunoscător că trăiesc. Vă mulțumesc mult tuturor pentru susținere, pentru mesaje și pentru gândurile bune. Iar dacă puteți, vă rog să continuați să susțineți psihoterapia copiilor instituționalizați sprijiniți de Ajungem MARI. Drumul meu s-a oprit aici. Dar lupta acestor copii continuă în fiecare zi“, a transmis Adrian Șovea.

Adrian Șovea, ultramaratonisul care alerga în jurul granițelor României

Adrian Șovea are nevoie de susținere Cei de la fundația Ajungem MARI au deschis un fond de urgență aici pentru susținerea lui Adrian Șovea. „Conform informațiilor transmise de Spitalul Județean Dr. Turnu Severin, Adrian este în stare stabilă, conștient și cooperează cu personalul medical. Are fracturi multiple și va fi supus unor intervenții chirurgicale în următoarele zile. Rămâne sub supraveghere medicală permanentă. Dacă vreți să fiți alături de el în continuare, puteți dona aici, în fondul de urgență pe care l-am deschis pentru Adrian“, au anunțat cei de la Ajungem MARI.