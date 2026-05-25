Marcu Czentye
Data publicarii:
Data actualizarii:

Sorana Cîrstea a pierdut numai patru game-uri în runda inaugurală a turneului de la Roland Garros 2026.

Începându-și meciul din primul tur mai târziu de ora 21, Sorana Cîrstea a scăpat de marea caniculă abătută asupra Parisului, în primele zile ale ediției 2026 a competiției de mare șlem de la Roland Garros.

Cu maxime de 33 și 34 de grade Celsius anunțate pentru primele cinci zile de întrecere, Sorana Cîrstea a avut privilegiul de a juca pe o temperatură de aproximativ 20 de grade Celsius, împotriva unei jucătoare clasate în afara top 500 mondial.

Sorana Cîrstea confirmă diferențele uriașe de la Roland Garros 2026

Ksenia Efremova (17 ani, 625 WTA) a arătat însă potențialul văzut de organizatori, atunci când aceștia au hotărât să îi acorde o invitație de joc pe tabloul principal.

Cu elanul primei participări la Roland Garros, Efremova a reușit să o surprindă pe Cîrstea, în startul jocului, desprinzându-se la 3-1.

Nu a anticipat puterea de reacție a româncei, care a reușit o serie de nouă game-uri prin care a răsturnat tabela până la scorul 6-3, 4-0.

Cu un 6-3, 6-1 adjudecat cu încredere, în doar 71 de minute de joc, Sorana Cîrstea a ajuns la 28 de victorii din 36 de meciuri jucate în 2026.

A fost primul succes obținut ca număr 18 mondial, dar faptul că joacă la Roland Garros ocupând cea mai înaltă clasare a carierei nu o încântă deosebit pe Cîrstea. „Nu am fost niciodată genul care se uită la statistici sau la clasament. Nu am o memorie bună când vine vorba despre rezultatele mele. Mă bucur de fiecare turneu și păstrez o atitudine bună față de ceea ce se întâmplă,” a punctat Sorana Cîrstea, în prima reacție oferită după meci.

Absentă la Paris anul trecut, Sorana Cîrstea se bucură de revenire, dar menționează că sunt diferențe mari între condițiile de joc de la Roma - unde a învins numărul unu mondial și a atins faza semifinalelor - și Paris.

„Nu a fost ușor să revin, pentru că, aici, condițiile de acum sunt diferite de cele normale. E atât de cald, terenul e rapid. E diferit față de Roma, am avut nevoie de câteva zile să mă ajustez,” a adăugat Sorana Cîrstea, care a declarat că a fost nevoită să scoată din mânecă cel mai bun tenis, când a văzut startul agresiv de joc al adversarei de 17 ani.

Sorana Cîrstea, despre meciul cu Jelena Jankovic, câștigat în optimile Roland Garros 2009

Cel mai bun rezultat al Soranei Cîrstea la Roland Garros a venit în urmă cu 17 ani, când Ksenia Efremova avea doar câteva săptămâni de viață.

Întrebată despre marea victorie cu Jelena Jankovic din optimile Roland Garros 2009, 3-6, 6-0, 9-7, Sorana Cîrstea a precizat că acel moment pare ca desprins „dintr-o altă viață.”

„Unele amintiri arată de parcă au fost ieri, iar, altele, de parcă s-au întâmplat într-o altă viață. Am o memorie selectivă și nu am reținut prea bine niciodată numere, poziții în clasament, vârste, date.

Merg o dată cu timpul și mă concentrez asupra prezentului. Viața trece repede. Încă țin minte prima oară când am jucat acest turneu și sunt foarte recunoscătoare pentru tot ce s-a întâmplat în cariera mea,” a completat Sorana Cîrstea, într-un interviu acordat Bolamarela.

Sorana Cîrstea rămâne pe locul 18 în clasamentul WTA, după succesul bifat în turul întâi al Openului Francez.

