Marele Rafa Benitez și-a început conferința cu un mesaj pentru familia Lucescu, imediat după PAOK - Panathinakos

PAOK și Panathinaikos au remizat alb în prima etapă a play-off-ului din Grecia și pot pierde teren în lupta la titlu cu celelalte două formații din play-off, Olympiacos și AEK Atena.

Rafa Benitez, mesaj de susținere pentru familia Lucescu după PAOK - Panathinaikos

Pentru Răzvan Lucescu a fost o săptămână extrem de complicată, marcată de problemele de sănătate ale tatălui său, Mircea Lucescu. Antrenorul lui PAOK este așteptat să zboare în România în această seară, cu un avion privat, pentru a fi alături de "Il Luce" la Spitalul Universitar.

După meciul de duminică seară de pe Toumba, Rafa Benitez și-a început conferința de presă cu un mesaj de susținere pentru familia Lucescu.

"Aș vrea să îmi exprim susținerea față de Răzvan Lucescu în acest moment dificil. Cunoaștem situația complicată prin care trece tatăl său", a spus Rafa Benitez (65 de ani), câștigător al Ligii Campionilor cu Liverpool în 2005.

Fostul antrenor de la Valencia, Inter, Chelsea, Napoli sau Real Madrid, numit la Panathinaikos în octombrie, a comentat ulterior și remiza cu PAOK.

"Rezultatul de egalitate este echitabil. Am avut și noi ocazii pe contraatac și am închis bine spațiile. Cred că fanii vor arpecia modul în care jucătorii au dat totul pe teren", a mai spus Benitez.