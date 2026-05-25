Noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a debutat weekendul acesta în Bali, Indonezia fiind ce-a de 31-a țară care găzduiește o etapă din cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.

Inițial această etapă ar fi trebui să se desfășoară în două locuri complet diferite, în sudul și în nordul insulei, dar din cauza inundațiilor cele două sărituri programate la cascada Kroya s-au desfășurat tot în zona stâncilor din Nusa Penida, pe plaja Pasih Uug (Broken Beach), unde principalele provocări au fost vântul puternic și valurile foarte mari ale Oceanului Indian.

Astfel, din cauza acestor schimbări, și formatul etapei a fost puțin modificat, sportivii efectuând primele trei sărituri într-o singură zi, iar săritura cu cel mai mare grad de dificultate din programul fiecărui sportiv a fost făcută în ziua următoare, în mod normal în fiecare zi de concurs fiind programate câte două sărituri.

Cătălin Preda, revenit anul acesta la statutul de sportiv permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, s-a încălzit ceva mai greu și după primele trei sărituri se afla doar pe locul opt în clasamentul general.

Pentru manșa finală, sportivul român a ales o săritură cu un grad de dificultate de 5,1 care i-a ieșit excelent și pentru care a primit în total 122,4 puncte, aceasta fiind a doua cea mai bună săritură din ultima zi a competiției. Astfel, Cătălin Preda a urcat de pe poziția a opta până pe locul patru, fiind la doar 16,2 puncte de un loc pe podium.