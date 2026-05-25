FOTO Românul Cătălin Preda a fost la un pas de podium în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Ce s-a întâmplat în Bali

Românul Cătălin Preda a fost la un pas de podium în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Ce s-a întâmplat în Bali Natație
Alexandru Hațieganu
Data publicarii:
Data actualizarii:

Cătălin Preda a fost la un pas de podium și a încheiat prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving pe locul 4, iar Constantin Popovici a terminat pe locul 11 în clasamentul general al rundei din Bali.  

TAGS:
Red Bull Cliff Divingcatalin preda
Din articol

Noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a debutat weekendul acesta în Bali, Indonezia fiind ce-a de 31-a țară care găzduiește o etapă din cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.

Inițial această etapă ar fi trebui să se desfășoară în două locuri complet diferite, în sudul și în nordul insulei, dar din cauza inundațiilor cele două sărituri programate la cascada Kroya s-au desfășurat tot în zona stâncilor din Nusa Penida, pe plaja Pasih Uug (Broken Beach), unde principalele provocări au fost vântul puternic și valurile foarte mari ale Oceanului Indian.  

Astfel, din cauza acestor schimbări, și formatul etapei a fost puțin modificat, sportivii efectuând primele trei sărituri într-o singură zi, iar săritura cu cel mai mare grad de dificultate din programul fiecărui sportiv a fost făcută în ziua următoare, în mod normal în fiecare zi de concurs fiind programate câte două sărituri.  

Cătălin Preda, revenit anul acesta la statutul de sportiv permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, s-a încălzit ceva mai greu și după primele trei sărituri se afla doar pe locul opt în clasamentul general. 

Pentru manșa finală, sportivul român a ales o săritură cu un grad de dificultate de 5,1 care i-a ieșit excelent și pentru care a primit în total 122,4 puncte, aceasta fiind a doua cea mai bună săritură din ultima zi a competiției. Astfel, Cătălin Preda a urcat de pe poziția a opta până pe locul patru, fiind la doar 16,2 puncte de un loc pe podium. 

Cătălin Preda: "A fost o experiență unică"

„A fost o experiență unică. Am avut vânt puternic, valuri mari, soare arzător și ploaie într-o singură etapă. Sincer, a fost runda cu cele mai multe provocări din experiența mea personală. Chiar dacă am terminat pe patru, la un pas de podium, mă bucură acest rezultat. Mi-ar fi plăcut să am trofeul de aici pe raftul meu, dar am încheiat într-o notă pozitivă cu o săritură foarte bună care m-a ajutat să urc de locul opt până pe locul patru. Mai sunt cinci etape anul acesta și desigur o să muncesc și mai mult pentru a-mi atinge obiectivele”, a spus Cătălin Preda.  

În schimb, pentru Constantin Popovici runda din Bali nu a mers deloc așa cum și-a dorit, accidentarea din urmă cu două săptămâni, care nu i-a permis să-și desfășoare antrenamentele conform planului de pregătire, spunându-și cuvântul. În final, cu un total de 277,1 puncte pentru cele patru sărituri, Popovici a încheiat concursul doar pe poziția a 11-a. 

„Din păcate acesta a fost cel mai slab concurs al meu de până acum. Acum prioritatea este să mă refac după accidentare și să-mi fac un plan corespunzător pentru următoarea etapă. Voi analiza ce n-a mers la fiecare săritură și cu siguranță voi reveni mai puternic la următoarea etapă”, a spus Constantin Popovici.  

La masculin, pe podium au urcat Aidan Heslop (Marea Britanie), Jonathan Paredes (Mexic) și James Lichtenstein (Statele Unite ale Americii), iar la feminin s-a impus din nou Rhiannan Iffland (Australia), Molly Carlson (Canada) și Morgane Herculano (Elveția) terminând pe locurile doi, respectiv trei etapa din Bali. 

Următoarea etapă din acest sezon se va desfășura pe 5 - 6 iunie, la St. Petersburg, Florida, în Statele Unite ale Americii. Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – prima etapă, Bali, Indonezia (masculin)

1- Aidan Heslop (W) GBR – 419,85 puncte

2- Jonathan Paredes MEX – 379,70 p

3- James Lichtenstein USA – 371,20 p

4- Cătălin Preda (W) ROU – 355,00 p

5- Andrea Barnaba ITA – 349,70 p

6- Gary Hunt FRA – 347,85 p

7- Yolotl Martinez (W) MEX – 334,20 p

8- Oleksiy Prygorov UKR – 312,40 p

9- Nikita Fedotov (W) ARM – 305,90 p

10- Miguel Garcia (W) COL – 300,85 p

11- Constantin Popovici ROU – 277,10 p

12- Carlos Gimeno ESP – 231,90 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (masculin)

1- Aidan Heslop (W) GBR – 20 puncte

2- Jonathan Paredes MEX – 16 p

3- James Lichtenstein USA – 13 p

4- Cătălin Preda (W) ROU – 10 p

5- Andrea Barnaba ITA – 9 p

6- Gary Hunt FRA – 7 p

7- Yolotl Martinez (W) MEX – 6 p

8- Oleksiy Prygorov UKR – 5 p

9- Nikita Fedotov (W) ARM – 4 p

10- Miguel Garcia (W) COL – 3 p

11- Constantin Popovici ROU – 2 p

12- Carlos Gimeno ESP – 1 p

Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – prima etapă, Bali, Indonezia (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 345,55 puncte

2- Molly Carlson CAN – 329,70 p

3- Morgane Herculano (W) SUI – 307,80 p

4- Simone Leathead CAN – 304,00 p

5- Xantheia Pennisi AUS – 297,40 p

6- Lisa Faulkner USA – 293,70 p

7- Stella Forsyth (W) AUS – 288,20 p

8- Kaylea Arnett USA – 266,85 p

9- Elisa Cosetti (W) ITA – 266,45 p

10- Nelli Chukanivska UKR – 256,90 p

11- Maria Paula Quintero (W) COL – 235,30 p

12- Ginni van Katwijk NED – 225,85 p

Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (feminin)

1- Rhiannan Iffland AUS – 20 puncte

2- Molly Carlson CAN – 17 p

3- Simone Leathead CAN – 13 p

4- Morgane Herculano (W) SUI – 10 p

5- Stella Forsyth (W) AUS – 8 p

6- Xantheia Pennisi AUS – 7 p

7- Lisa Faulkner USA – 6 p

8- Kaylea Arnett USA – 5 p 

9- Elisa Cosetti (W) ITA – 4 p

10- Maria Paula Quintero (W) COL – 3 p

11- Nelli Chukanivska UKR – 3 p

12- Ginni van Katwijk NED – 1 p

Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026

5-6 iunie – St. Petersburg, Florida, Statele Unite

27 iunie – Copenhaga, Danemarca

31 iulie - 1 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina

25-27 septembrie – Polignano a Mare, Italia

12-14 – Muscat, Oman*

*confirmarea finală depinde de evoluția situației din regiune

Atleți permanenți în 2026

FEMININ 

Kaylea Arnett USA

Molly Carlson CAN 

Nelli Chukanivska UKR

Lisa Faulkner USA

Rhiannan Iffland AUS

Simone Leathead CAN

Xantheia Pennisi AUS

Ginni van Katwijk NED

MASCULIN

David Colturi USA

Carlos Gimeno ESP

Gary Hunt FRA

James Lichtenstein USA

Jonathan Paredes MEX

Constantin Popovici ROU

Cătălin Preda ROU

Oleksiy Prygorov UKR

Publicitate
Articol recomandat de stirileprotv.ro
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
Sechestru pe case, apartamente și terenuri ale unor oameni de afaceri din București și Călărași, acuzați de evaziune fiscală
ARTICOLE PE SUBIECT
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Românul Cătălin Preda a luat aur în prima rundă a Cupei Mondiale, acum îl așteaptă o provocare la Red Bull Cliff Diving: "Primele două sărituri vor fi de pe creanga unui copac"
Cătălin Preda, învingător la Fort Lauderdale. Ce loc a ocupat Constantin Popovici
Cătălin Preda, învingător la Fort Lauderdale. Ce loc a ocupat Constantin Popovici
România, reprezentată la cel mai înalt nivel într-un sport spectaculos: "Urmează un sezon intens"
România, reprezentată la cel mai înalt nivel într-un sport spectaculos: "Urmează un sezon intens"
Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți să lupte pentru titlu în noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving. Calendar + Ce spun cei doi români
Cătălin Preda a făcut senzație în America la sărituri în apă de la mare înălţime
Cătălin Preda a făcut senzație în America la sărituri în apă de la mare înălţime
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving
Popovici și Preda, în cărți la etapa din Boston. Ce se întâmplă în ultima rundă din Red Bull Cliff Diving
ULTIMELE STIRI
Super Depor a revenit în La Liga! Deportivo La Coruna, fostă campioană a Spaniei, coborâse până în liga a patra
Super Depor a revenit în La Liga! Deportivo La Coruna, fostă campioană a Spaniei, coborâse până în liga a patra
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL
Kvaratskhelia surprinde pe toată lumea la meciul cu România! Ce va face imediat după finala UCL
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
„Am mințit.” Naomi Osaka, reacție incredibilă după ce a organizat o petrecere doar cu tenismeni de culoare, la Paris
Rapid - Universitatea Craiova sau marea dezamăgire vs marea campioană în ultimul meci din play-off, de la 20:30
Rapid - Universitatea Craiova sau marea dezamăgire vs marea campioană în ultimul meci din play-off, de la 20:30
vezi mai multe stiri
CELE MAI CITITE
Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Daniel Pancu și-a anunțat noua echipă în direct: ”Începem pregătirea pe 15 iunie”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

Robert Lewandowski a semnat cu un uriaș din China: „Bine ai venit!”

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

FCSB - FC Botoșani 4-3. După show-ul din Ghencea, roș-albaștrii merg în finala barajului pentru Conference League

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Jucătorul pe care Becali l-a distrus după FCSB - FC Botoșani 4-3: ”Nici n-a contat”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!

Pe ce loc a picat Genoa lui Dan Șucu după ultima etapă din Italia. Am aflat toate echipele retrogradate în Serie B!



Recomandarile redactiei
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
„Boala“ românească despre care nu ni se vorbește: „O chestiune de educație!“
Super Depor a revenit în La Liga! Deportivo La Coruna, fostă campioană a Spaniei, coborâse până în liga a patra
Super Depor a revenit în La Liga! Deportivo La Coruna, fostă campioană a Spaniei, coborâse până în liga a patra
Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo
Atacant pentru FCSB! L-a convins chiar înaintea barajului cu Dinamo
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Edward Iordănescu, în fața celui mai mare contract din carieră: „Multimilionar!“
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Cutremurător: prima fotografie cu ultramaratonistul Adrian Șovea, lovit de mașină și aruncat într-un șanț
Alte subiecte de interes
Sportivii români au terminat în Top 8 etapa a doua din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2025
Sportivii români au terminat în Top 8 etapa a doua din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2025
Sar pentru România! Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți pentru Red Bull Cliff Diving. Ce au declarat
Sar pentru România! Constantin Popovici și Cătălin Preda, pregătiți pentru Red Bull Cliff Diving. Ce au declarat
Ce au făcut românii în etapa din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Ce au făcut românii în etapa din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Aur pentru Constantin Popovici și cea mai bună săritură pentru Cătălin Preda în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving
Aur pentru Constantin Popovici și cea mai bună săritură pentru Cătălin Preda în prima etapă din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 
CITESTE SI
Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

stirileprotv Rusia a atacat Ucraina cu puternica rachetă balistică hipersonică ”Oreșnik”, afirmă Volodimir Zelenski. ”Este inacceptabil”

Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

protv Paparazzii au surprins-o în ipostaze șoc! Celebra vedetă a ieșit pe balcon în minimum de haine

Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

stirileprotv Farmecul filmului. De ce i-a sărutat marea actriță Tilda Swinton mâna lui Cristian Mungiu, la înmânarea trofeului Palme d'Or

Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

stirileprotv Plaja uriașă din Europa care pare desprinsă din filmele „Dune”. Are mărimea a 1.400 de terenuri de fotbal

VIDEO VOYO.RO
UFC
(RO) UFC Fight Night: Allen vs Costa


00:00
UFC
(RO) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(EN) UFC 328: Chimaev vs Strickland


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Della Maddalena vs Prates


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Sterling vs Zalal


00:00
UFC
(EN) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC Fight Night: Burns vs Malott


00:00
UFC
(RO) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
UFC
(EN) UFC 327: Prochazka vs Ulberg


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!