Noul sezon din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving a debutat weekendul acesta în Bali, Indonezia fiind ce-a de 31-a țară care găzduiește o etapă din cea mai spectaculoasă competiție de high diving din lume.
Inițial această etapă ar fi trebui să se desfășoară în două locuri complet diferite, în sudul și în nordul insulei, dar din cauza inundațiilor cele două sărituri programate la cascada Kroya s-au desfășurat tot în zona stâncilor din Nusa Penida, pe plaja Pasih Uug (Broken Beach), unde principalele provocări au fost vântul puternic și valurile foarte mari ale Oceanului Indian.
Astfel, din cauza acestor schimbări, și formatul etapei a fost puțin modificat, sportivii efectuând primele trei sărituri într-o singură zi, iar săritura cu cel mai mare grad de dificultate din programul fiecărui sportiv a fost făcută în ziua următoare, în mod normal în fiecare zi de concurs fiind programate câte două sărituri.
Cătălin Preda, revenit anul acesta la statutul de sportiv permanent în Seria Mondială Red Bull Cliff Diving, s-a încălzit ceva mai greu și după primele trei sărituri se afla doar pe locul opt în clasamentul general.
Pentru manșa finală, sportivul român a ales o săritură cu un grad de dificultate de 5,1 care i-a ieșit excelent și pentru care a primit în total 122,4 puncte, aceasta fiind a doua cea mai bună săritură din ultima zi a competiției. Astfel, Cătălin Preda a urcat de pe poziția a opta până pe locul patru, fiind la doar 16,2 puncte de un loc pe podium.
Cătălin Preda: "A fost o experiență unică"
„A fost o experiență unică. Am avut vânt puternic, valuri mari, soare arzător și ploaie într-o singură etapă. Sincer, a fost runda cu cele mai multe provocări din experiența mea personală. Chiar dacă am terminat pe patru, la un pas de podium, mă bucură acest rezultat. Mi-ar fi plăcut să am trofeul de aici pe raftul meu, dar am încheiat într-o notă pozitivă cu o săritură foarte bună care m-a ajutat să urc de locul opt până pe locul patru. Mai sunt cinci etape anul acesta și desigur o să muncesc și mai mult pentru a-mi atinge obiectivele”, a spus Cătălin Preda.
În schimb, pentru Constantin Popovici runda din Bali nu a mers deloc așa cum și-a dorit, accidentarea din urmă cu două săptămâni, care nu i-a permis să-și desfășoare antrenamentele conform planului de pregătire, spunându-și cuvântul. În final, cu un total de 277,1 puncte pentru cele patru sărituri, Popovici a încheiat concursul doar pe poziția a 11-a.
„Din păcate acesta a fost cel mai slab concurs al meu de până acum. Acum prioritatea este să mă refac după accidentare și să-mi fac un plan corespunzător pentru următoarea etapă. Voi analiza ce n-a mers la fiecare săritură și cu siguranță voi reveni mai puternic la următoarea etapă”, a spus Constantin Popovici.
La masculin, pe podium au urcat Aidan Heslop (Marea Britanie), Jonathan Paredes (Mexic) și James Lichtenstein (Statele Unite ale Americii), iar la feminin s-a impus din nou Rhiannan Iffland (Australia), Molly Carlson (Canada) și Morgane Herculano (Elveția) terminând pe locurile doi, respectiv trei etapa din Bali.
Următoarea etapă din acest sezon se va desfășura pe 5 - 6 iunie, la St. Petersburg, Florida, în Statele Unite ale Americii. Toate rundele din Seria Mondială Red Bull Cliff Diving vor fi transmise în direct pe Red Bull TV.
Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – prima etapă, Bali, Indonezia (masculin)
1- Aidan Heslop (W) GBR – 419,85 puncte
2- Jonathan Paredes MEX – 379,70 p
3- James Lichtenstein USA – 371,20 p
4- Cătălin Preda (W) ROU – 355,00 p
5- Andrea Barnaba ITA – 349,70 p
6- Gary Hunt FRA – 347,85 p
7- Yolotl Martinez (W) MEX – 334,20 p
8- Oleksiy Prygorov UKR – 312,40 p
9- Nikita Fedotov (W) ARM – 305,90 p
10- Miguel Garcia (W) COL – 300,85 p
11- Constantin Popovici ROU – 277,10 p
12- Carlos Gimeno ESP – 231,90 p
Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (masculin)
1- Aidan Heslop (W) GBR – 20 puncte
2- Jonathan Paredes MEX – 16 p
3- James Lichtenstein USA – 13 p
4- Cătălin Preda (W) ROU – 10 p
5- Andrea Barnaba ITA – 9 p
6- Gary Hunt FRA – 7 p
7- Yolotl Martinez (W) MEX – 6 p
8- Oleksiy Prygorov UKR – 5 p
9- Nikita Fedotov (W) ARM – 4 p
10- Miguel Garcia (W) COL – 3 p
11- Constantin Popovici ROU – 2 p
12- Carlos Gimeno ESP – 1 p
Rezultate Seria Mondială Red Bull Cliff Diving – prima etapă, Bali, Indonezia (feminin)
1- Rhiannan Iffland AUS – 345,55 puncte
2- Molly Carlson CAN – 329,70 p
3- Morgane Herculano (W) SUI – 307,80 p
4- Simone Leathead CAN – 304,00 p
5- Xantheia Pennisi AUS – 297,40 p
6- Lisa Faulkner USA – 293,70 p
7- Stella Forsyth (W) AUS – 288,20 p
8- Kaylea Arnett USA – 266,85 p
9- Elisa Cosetti (W) ITA – 266,45 p
10- Nelli Chukanivska UKR – 256,90 p
11- Maria Paula Quintero (W) COL – 235,30 p
12- Ginni van Katwijk NED – 225,85 p
Clasament general Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026 (feminin)
1- Rhiannan Iffland AUS – 20 puncte
2- Molly Carlson CAN – 17 p
3- Simone Leathead CAN – 13 p
4- Morgane Herculano (W) SUI – 10 p
5- Stella Forsyth (W) AUS – 8 p
6- Xantheia Pennisi AUS – 7 p
7- Lisa Faulkner USA – 6 p
8- Kaylea Arnett USA – 5 p
9- Elisa Cosetti (W) ITA – 4 p
10- Maria Paula Quintero (W) COL – 3 p
11- Nelli Chukanivska UKR – 3 p
12- Ginni van Katwijk NED – 1 p
Calendar Seria Mondială Red Bull Cliff Diving 2026
5-6 iunie – St. Petersburg, Florida, Statele Unite
27 iunie – Copenhaga, Danemarca
31 iulie - 1 august – Mostar, Bosnia și Herțegovina
25-27 septembrie – Polignano a Mare, Italia
12-14 – Muscat, Oman*
*confirmarea finală depinde de evoluția situației din regiune
Atleți permanenți în 2026
FEMININ
Kaylea Arnett USA
Molly Carlson CAN
Nelli Chukanivska UKR
Lisa Faulkner USA
Rhiannan Iffland AUS
Simone Leathead CAN
Xantheia Pennisi AUS
Ginni van Katwijk NED
MASCULIN
David Colturi USA
Carlos Gimeno ESP
Gary Hunt FRA
James Lichtenstein USA
Jonathan Paredes MEX
Constantin Popovici ROU
Cătălin Preda ROU
Oleksiy Prygorov UKR