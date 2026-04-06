Marius Șumudică: ”Sunt bulversat, mi-e şi frică să mă uit la telefon, să sun şi să cer informaţii!”

Marius Șumudică a fost unul dintre cei care au mers personal la Spitalul Universitar de Urgențe București, acolo unde se află internat legendarul antrenor.

Șumudică, fostul elev al lui Mircea Lucescu și unul dintre apropiații săi, a dezvăluit cum a trăit momentele în care a aflat că fostul selecționer se află într-o stare critică, dar și despre atmosfera care domnea în sala de așteptare de la secția ATI.

”Nu am nicio veste, sunt în contact cu apropiaţii, cu familia. Vestea bună este că a trecut o perioadă de la problema pe care a avut-o şi nu s-a agravat. Primele 24 de ore sunt foarte importante. Sunt bulversat, mi-e şi frică să mă uit la telefon, să sun şi să cer informaţii.

E o mare tragedie tot ce se întâmplă. (…) Am reuşit să ajung până la etajul 10 la spital, am trecut de trei filtre. La terapie intensivă am vorbit cu doctorul, era îngrijorat. Am intrat într-o rezervă, am stat puţin cu familia, vreo 10 minute. Mă uitam la doamna Neli, parcă privea prin mine, din cauza şocului, probabil. Era o atmosferă sumbră.

Foarte greu să vorbeşti despre astfel de momente. Am încercat ieri să îl văd, nu mi s-a dat voie să intru. Îmi doream foarte mult să merg să îl văd, nu mi s-a dat voie.

Nu ştiu cum am ajuns la spital, dacă am stat la trei semafoare. Poate nu e bine să zic, că mă autodenunţ. Eram în contact şi cu doctorul prin mesaje şi cu Mugur, omul lui de încredere. Nu am rezistat, m-am îmbrăcat şi am mers la spital”, a spus Marius Șumudică la Fanatik.