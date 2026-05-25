Fabulos! Olăroiu are contractul pe masă și poate primi dublul salariului lui Chivu. „Împăratul revine!“

Din păcate, în ciuda eforturilor românului, de a duce reprezentativa arabă la doar al doilea Mondial din istoria țării, „albii“ au eșuat în această tentativă. Cu precizarea că, în meciul decisiv, „groparul“ lui Olăroiu a fost un om care a comis o gafă șocantă, după cum Sport.ro a arătat aici.

În mai 2025, Oli a acceptat propunerea Federației din Abu-Dhabi, de a prelua naționala Emiratelor, aflată în cursa de calificare pentru CM 2026 (11 iunie – 19 iulie) în acel moment. La vremea respectivă, românul s-a aflat, practic, în imposibilitatea de a spune „nu“, în condițiile în care a fost împins spre banca Emiratelor de unul dintre cei mai influenți oameni din această țară, după cum Sport.ro a arătat aici.

Un an. Atât pare că a rezistat Cosmin Olăroiu departe de postura de antrenor la o echipă de club, cea care i-a oferit cele mai mari satisfacții, de când a devenit „principal“, în 2001.

Kimi Antonelli, de neoprit! La câte victorii consecutive în Formula 1 a ajuns puștiul italian de 19 ani

Olăroiu, dorit de Al-Jazira, fosta echipă a lui Bölöni și Rădoi

După ratarea calificării pentru CM 2026, Oli a avut mai multe tentative de a părăsi prima reprezentativă. De fiecare dată însă, șefii fotbalului din Emirate l-au convins să-și ducă mandatul mai departe.

Acum însă, pare că prinde contur revenirea lui Olăroiu la munca de antrenor de club. Pentru că arabii au deja două nume pentru banca naționalei, după cum Sport.ro a dezvăluit aici. În plus, Oli a primit o ofertă excelentă, pentru a prelua o formație puternică din zona Golfului Persic.

Concret, actualul selecționer al Emiratelor e dorit de Al-Jazira, grupare din Abu-Dhabi care, în trecut, a fost pregătită atât de Ladislau Bölöni (2007-2008), cât și de Mirel Rădoi (2024). În rest, Al-Jazira a avut niște nume mari pe bancă, precum Frank de Boer (2023), Henk ten Cate (2016-2018) sau Walter Zenga (2013-2014).

Olăroiu, salariu de peste 5 milioane de dolari la Al-Jazira

Presa arabă a oferit ultimele detalii despre negocierile pe care le-a avut Cosmin Olăroiu cu Al-Jazira, notând că de serviciile românului s-a interesat și Al-Nasr Dubai. Această grupare s-a retras însă din cursa pentru semnătura românului, neavând forța financiară necesară.

„Împăratul revine! Cosmin e foarte aproape de lucra, din nou, în campionatul din Emirate. Al-Jazira e dispusă să satisfacă pretențiile financiare ale antrenorului român. Iar dacă părțile vor ajunge la un acord, în următoarele zile, Cosmin va fi anunțat drept succesorul lui Marino Pušić“, a scris presa din Emirate.

Potrivit informațiilor de aici, salariul lui Olăroiu, la Al-Jazira, va fi în jurul sumei de 5 milioane de dolari. Ceea ce înseamnă că românul poate câștiga de două ori mai mulți bani, în comparație cu Chivu, la Inter!

Olăroiu a devenit cel mai bine plătit tehnician din Emirate, după ce a preluat prima reprezentativă, datorită rezultatelor sale istorice, în această țară. Ca antrenor, la Al-Ain, Shabab Al-Ahli și Sharjah, românul a cucerit 16 trofee!