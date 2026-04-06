Legendarul antrenor este în stare foarte gravă la secția de terapie intensivă a Spitalului Universitar de Urgență București, după ce a suferit un infarct miocardic acut.

La ieșire, directorul tehnic al Federației Române de Fotbal a oferit câteva declarații în fața reporterilor prezenți la fața locului.

Stoichiță a anunțat că Mircea Lucescu este în continuare în stare critică, însă a precizat că starea selecționerului este deocamdată stabilă. Stoichiță a mărturisit că rămâne optimist și are speranța că legendarul antrenor va depăși această cumpănă.

Întrebat dacă zilele următoare își va face apariția și președintele FRF, Răzvan Burleanu, Stoichiță a transmis că el este reprezentantul federației.

”La fel ca și ieri, stabil, e în continuare la terapie intensivă, să sperăm că își va reveni. Unde m-am dus, m-am dus să mă plimb prin spital? Eu sunt optimist de felul meu, trebuie să cred în Dumnezeu și să mă rog Lui. Nu am vorbit cu niciun medic. E la terapie intensivă, e acolo conectat la aparate, intubat, dar este stabil, asta este important. (n.r. Care este pronosticul medicilor?) Dacă nu am vorbit cu niciun medic, de prognostic să vă dau?

(n.r. Veți veni și mâine să îl vedeți?) O să venim tot timpul. (n.r. Cu familia ați vorbit, ce spun?) Eu cred că trebuie respectată durerea familiei. (n.r. Vine și domnul Burleanu zilele următoare?) Dacă am venit eu, înseamnă că am venit și delegat de domnul Burleanu ca să îl informez despre ceea ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, ei sunt apropiați. Mesajul jucătorilor cred că a fost destul de clar, toți sunt alături de el. Asta nu știu, nu le fac eu programul, au program în cadrul echipelor pe unde sunt”, a spus Mihai Stoichiță în fața presei.