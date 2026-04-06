SUUB, comunicat de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu: "S-au întrunit echipele medicale. Se ia în calcul o intervenție invazivă"

Mircea Lucescu (80 de ani) este în stare critică și se află la ATI. Starea fostului selecționer s-a degradat în ultimele 48 de ore, iar echipele medicale care îl îngrijesc s-au reunit luni după-amiază pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz.
Comunicat SUUB: "Starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată marți. Se va lua în calcul posibilitatea de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă"
Într-un comunicate emis luni după-amiază, reprezentanții Spitalului Universitar au transmis că este luată în calcul varianta montării a unui sistem de asistare mecanică cardiacă.
"În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care il îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei. La aceasta întâlnire a participat și familia pacientului.
Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.
In cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată si se va lua in calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).
Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului", se arată în comunicat.
Mihai Stoichiță, luni, după ce l-a vizitat din nou pe Mircea Lucescu: ”E la terapie intensivă, e acolo conectat la aparate, intubat, dar este stabil!”
Stoichiță a anunțat că Mircea Lucescu este în continuare în stare critică, însă a precizat că starea selecționerului este deocamdată stabilă. Stoichiță a mărturisit că rămâne optimist și are speranța că legendarul antrenor va depăși această cumpănă.
”La fel ca și ieri, stabil, e în continuare la terapie intensivă, să sperăm că își va reveni. Unde m-am dus, m-am dus să mă plimb prin spital? Eu sunt optimist de felul meu, trebuie să cred în Dumnezeu și să mă rog Lui. Nu am vorbit cu niciun medic. E la terapie intensivă, e acolo conectat la aparate, intubat, dar este stabil, asta este important. (n.r. Care este pronosticul medicilor?) Dacă nu am vorbit cu niciun medic, de prognostic să vă dau?
(n.r. Veți veni și mâine să îl vedeți?) O să venim tot timpul. (n.r. Cu familia ați vorbit, ce spun?) Eu cred că trebuie respectată durerea familiei. (n.r. Vine și domnul Burleanu zilele următoare?) Dacă am venit eu, înseamnă că am venit și delegat de domnul Burleanu ca să îl informez despre ceea ce se întâmplă cu Mircea Lucescu, ei sunt apropiați. Mesajul jucătorilor cred că a fost destul de clar, toți sunt alături de el. Asta nu știu, nu le fac eu programul, au program în cadrul echipelor pe unde sunt”, a spus Mihai Stoichiță în fața presei.