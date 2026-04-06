SUUB, comunicat de ultimă oră despre starea lui Mircea Lucescu: "S-au întrunit echipele medicale. Se ia în calcul o intervenție invazivă"

Mircea Lucescu (80 de ani) este în stare critică și se află la ATI. Starea fostului selecționer s-a degradat în ultimele 48 de ore, iar echipele medicale care îl îngrijesc s-au reunit luni după-amiază pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz.

Comunicat SUUB: "Starea lui Mircea Lucescu va fi reevaluată marți. Se va lua în calcul posibilitatea de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă"

Într-un comunicate emis luni după-amiază, reprezentanții Spitalului Universitar au transmis că este luată în calcul varianta montării a unui sistem de asistare mecanică cardiacă.

"În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care il îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei. La aceasta întâlnire a participat și familia pacientului.

Pentru moment decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

In cursul zilei de mâine starea pacientului va fi reevaluată si se va lua in calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului", se arată în comunicat.