Daniel Pancu îngroapă securea cu CFR Cluj și face anunțul: ”Am luat o decizie!”

Daniel Pancu și Ioan Varga s-au tot contrat în ultimul timp, iar în spațiul media a apărut informația conform căreia antrenorul ar urma să o preia pe Rapid, unde a mai antrenat în perioada 2018-2020.

Duminică, de la 13:30, a avut loc emisiunea Fața la joc, care a fost transmisă în direct la Pro TV și pe VOYO. Sorin Paraschiv și Daniel Pancu au fost invitații lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan

Pancu a vorbit, printre altele, și despre situația sa. A evidențiat că s-a încheiat cu CFR Cluj și că urmează să se decidă și asupra următoarei echipe pe care o va antrena.

Giuleștenii rămân fără ”principal” după meciul cu Universitatea Craiova de luni, ultimul pentru Costel Gâlcă. Iar Pancu e în pole-position să îl înlocuiască la cârmă. În Grant, Pancu a mai antrenat în perioada 2018-2020.

”Fără să vreau, am un talent să apar peste tot. În două zile ar trebui să mă decid și asupra viitorului meu, iar viitorul meu în mare parte ar cam fi legat de Rapid. Posibil să apară ceva și de afară.

(n.r. despre plecarea de la CFR Cluj) E o decizie luată de mult la mine, nu de acum. Nu m-am simțit bine în ultima lună acolo. Încă sunt legat contractual de CFR Cluj, dar cred că e doar o formalitate”, a spus Daniel Pancu la Fața la joc.