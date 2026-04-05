VIDEO Mircea Lucescu, descris de Vasile Mogoș printr-un singur cuvânt

Alexandru Hațieganu
Mircea Lucescu se află în stare gravă la Spitalul Universitar din București.

Mircea Lucescu (80 de ani) trece prin momente cumplite. Deși în urmă cu două zile starea de sănătate i se îmbunătățise, în cursul nopții totul s-a agravat pentru legendarul antrenor. Internat la Spitalul Universitar, aritmiile au devenit severe, iar Mircea Lucescu nu a mai răspuns la tratament.

"Starea pacientului s-a înrăutăţit, necesitând transferul în secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă”, au anunţat duminică dimineaţă reprezentanţii Spitalului Universitar de Urgenţă Bucureşti. Ministrul Sănătății a relatat duminică seara că Lucescu se află în stare critică.

Vasile Mogoș, component al Universității Craiova, l-a descris pe Lucescu într-un singur cuvânt: "Legendă!". Fundașul Universității Craiova i-a transmis apoi lui Il Luce "însănătoșire!". "Îmi pare rău pentru dânsul, îi suntem alături, mi-au spus colegii de la națională ce s-a întâmplat... (n.r.: - când a leșinat în cantonament). Doamne ajută să se facă bine! E o legendă... Doamne ajută să revină!", a transmis Mogoș, în timpul unui eveniment desfășurat duminică, la Craiova.

Mircea Lucescu e internat la Universitar

Lucescu este internat la Spitalul Universitar din 29 martie, el fiind adfus direct din cantonamentul echipei naţionale, după ce a suferit o tulburare majoră de ritm cardiac. El a fost supus unei intervenţii chirurgicale chiar în ziua meciului amical al României cu Slovacia, când medicii i-au montat tehnicianului în vârstă de 80 de ani un defibrilator, pentru a-i regla bătăile inimii.

În cursul dimineţii de vineri, când urma să fie externat, Lucescu a suferit un infarct miocardic acut. El a fost preluat de urgenţă din secţie şi dus în sala de interventţe, unde a beneficiat prompt de intervenţiile medicale şi terapeutice necesare, conform protocoalelor în vigoare”, fiind supus unei angioplastii primare.

După intervenţie, starea lui Mircea Lucescu era stabilă, sub monitorizare atentă de specialitate, el rămânând internat în cadrul Secţiei de Cardiologie. Ulterior, reprezentanţii unităţii sanitare au anunţat că ”pacientul este stabil, conştient şi cooperant cu personalul medical”.

