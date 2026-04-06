Legenda din Premier League a pus mâna pe telefon și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu

"La fel ca și ieri, stabil, e în continuare la terapie intensivă, să sperăm că își va reveni", a transmis directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care l-a vizitat și luni pe Mircea Lucescu la Spitalul Universitar.

Fernandinho, mesaj pentru Mircea Lucescu

De asemenea, Spitalul Universitar a emis luni un comunicat în care a transmis că "la acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz".

În toată această perioadă, Mircea Lucescu primește mesaje de susținere din toată lumea. Luni, brazilianul Fernandinho (40 de ani), de cinci ori campion în Premier League cu Manchester City, a transmis și el un gând pentru "Il Luce", pe care l-a avut antrenor la Șahtior Donețk.

"Gândurile male se îndreaptă către dumneavoastră, domnule Lucescu", a scris Fernandinho, atașând o fotografie în care apare alături de tehnicianul român, în perioada Șahtior.