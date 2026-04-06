Legenda din Premier League a pus mâna pe telefon și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu

Legenda din Premier League a pus mâna pe telefon și i-a transmis un mesaj lui Mircea Lucescu Fotbal extern
Mircea Lucescu se află în continuare internat în stare critică la Spitalul Universitar, iar starea sa de sănătate nu s-a schimbat în ultimele 24 de ore.

"La fel ca și ieri, stabil, e în continuare la terapie intensivă, să sperăm că își va reveni", a transmis directorul tehnic al FRF, Mihai Stoichiță, care l-a vizitat și luni pe Mircea Lucescu la Spitalul Universitar.

Fernandinho, mesaj pentru Mircea Lucescu

De asemenea, Spitalul Universitar a emis luni un comunicat în care a transmis că "la acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz".

În toată această perioadă, Mircea Lucescu primește mesaje de susținere din toată lumea. Luni, brazilianul Fernandinho (40 de ani), de cinci ori campion în Premier League cu Manchester City, a transmis și el un gând pentru "Il Luce", pe care l-a avut antrenor la Șahtior Donețk.

"Gândurile male se îndreaptă către dumneavoastră, domnule Lucescu", a scris Fernandinho, atașând o fotografie în care apare alături de tehnicianul român, în perioada Șahtior.

Fernandinho, aproape 300 de meciuri sub comanda lui Mircea Lucescu

Fernandinho a fost adus în fotbalul din Europa de Mircea Lucescu. Șahtior l-a achiziționat de la Athletico Paranaense, pentru aproape 8 milioane de euro, iar după 8 ani îl vindea la Manchester City cu 40 de milioane de euro.

Fernandinho ocupă locul 4 în clasamentul celor mai utilizați fotbaliști de către Mircea Lucescu - nu mai puțin de 284 de meciuri. La Șahtior, fostul internațional brazilian a cucerit Cupa UEFA, iar ulterior a fost unul dintre oamenii de bază ai lui Pep Guardiola la Manchester City.

