Edward Iordănescu (47 de ani) stă pe tușă de la finalul anului trecut, după despărțirea de Legia Varșovia (Polonia), însă momentul revenirii se apropie. Deja s-a vehiculat că CFR Cluj e interesată de readucerea antrenorului pe care l-a mai avut pe bancă în două perioade diferite (2018 și 2020-2021). De fiecare dată, Edward Iordănescu a părăsit formația din Gruia, lăsând măcar un trofeu în vitrină. În 2018, a cucerit Supercupa, iar în mandatul din 2020-2021 a luat atât Supercupa, cât și titlul. În ciuda acestui trecut, la CFR, formația clujeană va avea șanse mici de a obține acum semnătura tehnicianului de 47 de ani pentru a treia oară.

Edward Iordănescu, liber de contract după plecarea de la Legia Varșovia

Edward Iordănescu se bate cu Gustavo Poyet pentru banca lui Al-Taawoun Sport.ro a anunțat, încă de săptămâna trecută, că Edward Iordănescu e pe cale să ajungă în Saudi Pro League pentru startul sezonului 2026-2027. Acum, acest scenariu prinde contur din ce în ce mai mult. Pentru că, potrivit presei din zona Golfului Persic, Edi e pe lista clubului Al-Taawoun, care s-a clasat pe 6 din 18, în campionatul recent încheiat. Prin acest rezultat, echipa și-a asigurat prezența în viitorul sezon al cupelor continentale. Revenind la Edward Iordănescu, el s-a mai aflat pe lista celor de la Al-Taawoun, în două rânduri chiar, în prima jumătate a anului 2025. Atunci însă, a preferat să zică „nu“ din dorința de a rămâne în fotbalul european. Ceea ce a și făcut, ulterior, când a semnat cu Legia Varșovia.

Acum însă, pista Al-Taawoun a revenit în actualitate pentru fostul selecționer. Doar că, de această dată, tehnicianul român are concurență! „Conducerea clubului Al-Taawoun a început să studieze variantele disponibile pentru înlocuirea brazilianului Péricles Chamusca. Asta deoarece, șefii vor să treacă la nivelul următor și să întărească echipa din toate punctele de vedere în vederea participării în Champions League 2. Principalele variante luate în calcul, pentru banca tehnică, sunt Gustavo Poyet și Edward Iordănescu. Antrenorul uruguayan a încheiat sezonul, la Al-Khaleej, așa că are avantajul că știe deja Saudi Pro League. Iordănescu, în schimb, e liber de contract și a mai avut contacte, în trecut, cu Al-Taawoun“, au scris jurnaliștii saudiți. Aceștia au notat că urmașul lui Péricles Chamusca va avea un contract „de mai multe milioane de dolari“ cu bonusuri clare de obiectiv. Sport.ro a dezvăluit aici ce buget uriaș are Al-Taawoun, cu declarații oferite, în exclusivitate, de un om care cunoaște foarte bine acest club cu ambiții tot mai mari. Edward Iordănescu era dorit și de Al-Ittifaq Presa saudită a venit și cu o altă dezvăluire în ceea ce îl privește pe Edward Iordănescu. Până să fie pe lista celor de la Al-Taawoun, pentru a treia oară, românul a fost și în vizorul celor de la Al-Ittifaq, locul 7 în ediția recent încheiată din Saudi Pro League. După ce au analizat variantele disponibile însă, cei de la Al-Ittifaq au bătut palma cu portughezul Pedro Emanuel (51 de ani). Acesta a avut avantajul că a venit de la Al-Fayha, altă formație din Saudi Pro League, ceea ce înseamnă că e familiarizat deja cu fotbalul arab.

