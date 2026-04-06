Fostul selecționer al României este internat la Spitalul Universitar de Urgență București, unde, înconjurat de familie și de apropiați, se luptă pentru viața sa.

”Întâlnire complexă a personalului medical” de la Spitalul Universitar pentru Mircea Lucescu

Legendarul antrenor este intubat și conectat la aparate, iar starea sa este în continuare una delicată, dar, cel puțin deocamdată, stabilă.

Spitalul Universitar de Urgență București a emis un comunicat de presă în care a dezvăluit ultimele detalii despre evoluția lui Mircea Lucescu. Se pare că în următoarele ore este programată o întâlnire a personalului medical pentru a pune la punct strategia care trebuie pusă în practică în cazul fostului selecționer.

”În Spitalul Universitar de Urgență București sunt internați în acest moment aproape 800 de pacienți. Fiecare cu viața lui, problemele lui de sănătate, povestea lui, familia lui. Interesul public manifestat față de un pacient trebuie să respecte intimitatea, dreptul la confidențialitate, demnitate, liniște.

Facem un apel la presă să respecte aceste principii și să nu mai preia informații incorecte sau inexacte. Comunicatele oficiale ale SUUB conțin datele corecte și exacte.

Facem precizarea că nu sunt elemente noi în evoluția stării de sănătate a dlui Mircea Lucescu și că vom reveni cu informații în curând, sau dacă va fi necesar.

La acest moment se desfășoară o întâlnire complexă a personalului medical, pentru a decide conduita terapeutică imediată a acestui caz.

SUUB a comunicat pas cu pas asupra acestui subiect de interes public”, se arată în comunicatul emis de Spitalul Universitar de Urgență București.