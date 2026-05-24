Fostul selecționer al naționalei U21 și-a ”câștigat” un nou contract cu echipa din Gruia după ce a calificat echipa în preliminariile Conference League, dar acesta va fi reziliat cu 50.000 de euro, bonus pe care Pancu l-ar fi încasat după îndeplinirea obiectivului.

Acum, antrenorul se gândește la o scurtă vacanță după un sezon lung, pe plajele din Italia sau Spania, și spune că viitorul său ar fi legat ”în mare parte” de Rapid.

Daniel Pancu anunță că viitorul său este ”în mare parte” la Rapid

Giuleștenii l-au contactat pe Pancu imediat după încheierea acestui sezon. De altfel, clubul a și recunoscut, prin vocea lui Victor Angelescu, interesul pentru fostul atacant rapidist.

„Îmi doresc să stau pe o plajă și să înot, îți spun sincer. E primul lucru la care mă gândesc, dar mai durează puțin. Dacă începem pregătirea, o încep pe 15 iunie, deci 5-6 zile găsesc cu siguranță. (n.r. - Unde?) Italia sau Spania, mă decid azi sau mâine.

În două zile ar trebui să mă decid și asupra viitorului meu, iar viitorul meu în mare parte ar cam fi legat de Rapid”, a spus Daniel Pancu, la emisiunea ”Fața la Joc” de la PRO TV.

CFR Cluj a încheiat paly-off-ul pe poziția a 3-a cu 43 de puncte și va juca în preliminariile Conference League în stagiunea viitoare.

Duminică, de la 13:30, a avut loc emisiunea Fața la joc, care a fost transmisă în direct la Pro TV și pe VOYO. Sorin Paraschiv și Daniel Pancu au fost invitații lui Costin Ștucan și Cătălin Oprișan

Daniel Pancu: „Rapid îndeplinește absolut toate condițiile”

Tehnicianul lui CFR Cluj a dezvăluit care va fi următorul său pas după ce părăsește echipa ardeleană. Daniel Pancu a spus că își dorește să meargă la Rapid, pentru a-i lua locul lui Coste Gâlcă.

„(n.r. S-a vorbit foarte mult de Rapid, alegi cu sufletul?) Nu e vorba de suflet, Rapid în momentul de față are toate condițiile, îndeplinește absolut toate condițiile. De la bază de pregătire, de la salarii, de la stabilitate.

E un club foarte puternic, e o dorință a mea și cred că e normal la orice antrenor să își dorească să meargă acolo. Nu este nicio problemă că nu e în cupele europene, va fi și acolo.”, a spus Daniel Pancu la conferința de presă.