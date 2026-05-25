Nouă victorii, cinci remize și cinci înfrângeri este palmaresul înregistrat de giuleșteni în campionatul curent pe teren propriu.

Oltenii au câștigat opt dintre cele 19 deplasări din ediția în curs, iar de alte șapte ori au terminat la egalitate.

10.194 spectatori este media înregistrată de bucureșteni în cele 19 meciuri jucate acasă, locul 3 la acest capitol.

23 dintre jucătorii utilizați de olteni și-au trecut în cont cel puțin o contribuție ofensivă (gol, pasă decisivă, penalty scos și transformat de un alt coleg), cei mai mulți.

Palmaresul întâlnirilor directe de la revenirea Rapidului în prima ligă

De la revenirea Rapidului în principala întrecere internă din 2021, cele două echipe s-au mai întâlnit pe prima scenă de 17 ori, craiovenii s-au impus de opt ori, bucureştenii au câştigat patru jocuri, iar alte cinci partide s-au terminat la egalitate.

Cea mai recentă dispută directă din Superligă: 19 aprilie 2026, Universitatea Craiova - Rapid 1-0, gol marcat de Assad Al Hamlawi.

De reamintit că tehnicianul Constantin Gâlcă a antrenat gruparea din Bănie în sezoanele 2023-2024 și 2024-2025, palmaresul acestuia pe banca alb-albaștrilor cuprinzând 35 de jocuri în toate competițiile - 16 victorii - 11 remize - 8 înfrângeri. Info: LPF

Clasamentul din Superliga