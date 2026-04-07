Mircea Lucescu se află în continuare în stare gravă la Spitalul Universitar, iar mesajele de susținere pentru fostul selecționer al României continuă să apară de peste tot.

Zeljko Kopic, antrenorul lui Dinamo, a postat în urmă cu câteva minute un astfel de mesaj, în care aduce aminte de vizita pe care ”Il Luce” a făcut-o ”câinilor” în februarie 2024.

”Lucrurile nu mergeau prea bine. Era atât de greu. (...) Am fost tare curios să văd cum vizita dumneavoastră de la Săftica ne va influența pe noi toți.

Din primul moment am simțit că vizita era ceva diferit. Era cel mai pur spirit Dinamo.

”Ne dorim să vă auzim cum spuneți că nu vă simțiți perfect, dar vă simțiți mai bine”

Ați venit să ne încurajați pe noi toți, să ne dați încredere și toată energia pozitivă pentru a continuă să luptăm.

Și să ne arătați cât de mult vă pasă de club.

(...)

Avem aceeași urare, să vă faceți bine, sănătos. Ne dorim să vă auzim cum spuneți că nu vă simțiți perfect, dar vă simțiți mai bine. Va fi de ajuns.

Multă baftă și fiți puternic!”, a scris Zeljko Kopic pe Instagram.