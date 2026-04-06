Ce este și cum funcționează ECMO, procedura luată în calcul de medici în cazul lui Mircea Lucescu

Ionut Stoica
Data publicarii:
Data actualizarii:

Starea de sănătate a lui Mircea Lucescu rămâne critică, iar medicii analizează toate variantele pentru a-l stabiliza. 

TAGS:
Din articol

Una dintre procedurile luate în calcul este ECMO, o tehnică medicală complexă utilizată doar în situații extreme.

Fostul selecționer al României este internat la Terapie Intensivă după ce a suferit un infarct, iar problemele cardiace au dus la deteriorarea stării sale în ultimele 48 de ore. 

Doctorii l-au monitorizat permanent și i-au montat un defibrilator cardiac pentru a stabiliza ritmul inimii, însă evoluția rămâne incertă.

Ce este ECMO și cum funcționează

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation - oxigenare extracorporală cu membrană) este o procedură medicală avansată folosită atunci când inima sau plămânii nu mai funcționează corespunzător.

Aparatul acționează ca o inimă și un plămân artificial temporar. Sângele este extras din corp prin tuburi speciale, trece printr-un dispozitiv extern unde este oxigenat și apoi este reintrodus în organism. În acest fel, ECMO poate prelua parțial sau total funcțiile vitale, oferind timp inimii și plămânilor să se stabilizeze.

Procedura nu vindecă direct cauza bolii, dar poate susține viața pacientului până când organismul își revine sau până când medicii pot interveni prin alte tratamente.

Este o procedură cu riscuri mari

ECMO este utilizată doar în cazuri critice, când metodele clasice, precum ventilația mecanică, nu mai sunt suficiente.

Procedura poate fi aplicată în situații precum insuficiență cardiacă severă, complicații după infarct sau probleme respiratorii grave.

Există două tipuri principale de ECMO. Varianta veno-arterială susține atât inima, cât și plămânii și este folosită în cazuri de șoc cardiogen sau infarct sever. Varianta veno-venoasă este utilizată atunci când problema majoră este la nivelul plămânilor.

ECMO este o intervenție complexă, realizată doar în centre medicale specializate și sub monitorizare permanentă în secția de Terapie Intensivă. Procedura presupune și riscuri importante, precum sângerări, infecții sau formarea de cheaguri de sânge.

Publicitate
VIDEO VOYO.RO
UFC
UFC Fight Night: Moicano vs Duncan


00:00
UFC
UFC Fight Night: Adesanya vs Pyfer


00:00
UFC
UFC Fight Night: Evloev vs Murphy


00:00
UFC
UFC Fight Night: Emmett vs Vallejos


00:00
UFC
UFC 326: Holloway vs Oliveira 2


00:00
UFC
UFC Fight Night: Moreno vs Kavanagh


00:00
UFC
UFC Fight Night: Strickland vs Hernandez


00:00
UFC
UFC Fight Night: Bautista vs Oliveira


00:00
UFC
UFC 325: Volkanovski vs Lopes 2


00:00
UFC
UFC 324: Gaethje vs Pimblett


00:00
Modifică setările cookies
Don’t miss out on our news and updates! Enable push notifications
Get notifications about important news!