Ce este și cum funcționează ECMO, procedura luată în calcul de medici în cazul lui Mircea Lucescu

Una dintre procedurile luate în calcul este ECMO, o tehnică medicală complexă utilizată doar în situații extreme.

Fostul selecționer al României este internat la Terapie Intensivă după ce a suferit un infarct, iar problemele cardiace au dus la deteriorarea stării sale în ultimele 48 de ore.

Doctorii l-au monitorizat permanent și i-au montat un defibrilator cardiac pentru a stabiliza ritmul inimii, însă evoluția rămâne incertă.

Ce este ECMO și cum funcționează

ECMO (Extracorporeal Membrane Oxygenation - oxigenare extracorporală cu membrană) este o procedură medicală avansată folosită atunci când inima sau plămânii nu mai funcționează corespunzător.

Aparatul acționează ca o inimă și un plămân artificial temporar. Sângele este extras din corp prin tuburi speciale, trece printr-un dispozitiv extern unde este oxigenat și apoi este reintrodus în organism. În acest fel, ECMO poate prelua parțial sau total funcțiile vitale, oferind timp inimii și plămânilor să se stabilizeze.