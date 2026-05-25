Gigi Becali a făcut anunțul după miezul nopții: „10 milioane de euro!“

Explicația ține de faptul că, inclusiv acum, când s-a tot făcut de râs, după cum Sport.ro a arătat aici, FCSB rămâne în cursă pentru un loc în cupele europene, în următoarea campanie. Concret, vorbim despre preliminariile Conference League. Aceasta va fi miza duelului cu Dinamo (vineri, ora 20:30) pe care Sport.ro l-a prezentat, pe larg, aici.

FCSB are cel mai slab sezon din ultimii ani, unul în care a „reușit“ să ajungă în play-out din postura de campioana ultimelor două campanii! Chiar și așa, clubul patronat de Gigi Becali, unde amatorismul face ravagii , e un caz demn de Dosarele X ale fotbalului!

Gigi Becali: „Ăsta e meci de 10 milioane de euro“

Derby-ul bucureștean, care pune la bătaie un loc european, înseamnă mai mult decât orgoliu, prestigiu și glorie fotbalistică. Mai ales pentru FCSB, care beneficiază de statut de cap de serie în preliminariile UEFA, o eventuală prezență în Conference League înseamnă șansa de a ajunge la milioanele forului de la Nyon.

Fix asta a admis Gigi Becali, aproape de miezul nopții, la Prima Sport, după victoria echipei sale în fața celor de la FC Botoșani (4-3).

„Ăsta e meci de 10 milioane de euro minim. Pentru noi, nu pentru ei. Pentru noi e uşoară calificarea. Suntem cap de serie până în play-off. Eu sper să câştigăm meciul. Nu-mi dau seama ce trebuie să se schimbe (n.r. – cu Dinamo). Eu doar văd, constat în ansamblul jocului. Să spun punctual ce, nu pot. Mai multă atenţie, mai hotărâţi. Şi cred că atenţia va fi mai mare cu Dinamo“, a spus patronul roș-albaștrilor.