Scandal imens in Anglia, dupa meciul cu Romania. Ce reproseaza Federatia si jucatorii premierului Boris Johnson

Meciul cu Romania a tulburat serios apele inaintea debutului Angliei la Euro 2020, competitie la care nationala "Three Lions" se afla printre favoritele la castigarea trofeului.

Oficialii FA, federatia engleza de fotbal, staff-ul tehnic al selectionerului Gareth Southgate, o mare parte dintre jucatorii nationalei Angliei si mai multe ONG-uri sunt furiosi pe raspunsul dat de Guvernul Britanic si de premierul Boris Johnson, dupa ce fotbalistii au fost huiduiti copios de spectatori, inaintea partidelor amicale cu Austria (1-0) si Romania (1-0), pentru ca au ingenuncheat. La partida cu Romania, toti "tricolorii" au imitat gestul adversarilor, doar Nicolae Stanciu si Ionut Nedelcearu preferand sa ramana in picioare, fapt pentru care au fost laudati de mai multe asociatii ale fanilor din tara noastra, dar si criticati pentru ca ar fi rasisti.

Fotbalistii englezi au ingenuncheat inainte de fluierul de start al arbitrului, pentru a-si arata sustinerea pentru lupta impotriva rasismului, in special pentru miscarea Black Lives Matter. Dar suporterii nu au privit cu ochi buni asocierea echipei lor nationale cu o miscare politica radicala, care condamna tot trecutul istoric britanic motivand imperialismul, a recurs la vandalizarea si demolarea unor statui si cladiri despre care spun ca au legaturi cu sclavia, doreste anularea unor mari figuri din istoria tarii, a propus reparatii financiare pentru toate persoanele de culoare si legalizarea discriminarii pozitive in societate si a recurs la mai multe acte de violenta si teroare, in ultimii doi ani.

Spectatorii au huiduit momentul ce se dorea solemn si fanii au atacat online gestul de ingenunchere, iar Southgate si jucatorii acuza acum Guvernul Britanic si pe premierul Boris Johnson ca nu au luat atitudinea potrivita, preferand sa adopte o pozitie populista in opozitie cu sentimentele echipei nationale.

Anterior, Johnson declarase ca se opune ingenuncherii la evenimentele sportive si ca prefera actiunea in locul gesturilor simbolice destinate sa dezbine natiunea pe criterii rasiale, iar in acesta saptamana purtatorul de cuvant al Guvernului a refuzat sa condamne aversiunea fanilor fata de acest moment. Alaturi de acesta, mai multi oficiali guvernamentali de rang inalt, precum Priti Patel (Home Secretary), Dominic Raab (Foreign Secretary) sau Oliver Dowden (Culture Secretary), au declarat ca nu vor ingenunchea, nu sunt solidari cu miscarile ce pun accent pe diviziunea rasiala si nu accepta asa-numita "Cancel culture".

Selectionerul Southgate a reinterat pozitia sa pe site-ul Players Tribune, in timp ce capitanul Jordan Henderson a spus ca "daca exista inca oameni care huiduie gestul, inseamna ca inca avem o problema. Trebuie sa luptam impotriva ei si sa ramanem uniti". De cealalta parte, politicieni si mai multe grupuri de fani englezi au explicat ca rasismul este o problema minora in fotbalul actual din Marea Britanie, din moment ce in lotul chemat pentru Euro 2020 si-au gasit loc noua jucatori de culoare sau de rasa mixta, desi doar putin peste 10% din totalul populatiei are astfel de origini, nu exista segregare rasiala, tratament diferentiat sau plata micsorata pe motiv de culoare a pielii, iar jucatorii care se plang ca sunt victime ale rasismului sunt, de fapt, multimilionari si vedete internationale admirate de fani.

Anglia face parte din Grupa D de la Euro 2020, urmand sa infrunte Croatia (13 iunie, Wembley Stadium), Scotia (18 iunie, Wembley Stadium) si Cehia (22 iunie, Wembley Stadium).