Decizie radicala luata de clubul lui Ianis Hagi dupa scandalul de rasism din meciul cu Slavia Praga! Hagi si colegii lui nu vor mai folosi retelele de socializare

Scandalul de rasism de la finalul meciului dintre Slavia si Rangers din Europa League inca produce ecouri puternice.

La cererea clubului, jucatorii lui Glasgow Rangers vor boicota pentru o saptamana retelele de socializare. Motivul pentru care scotienii au ales sa recurga la acest gest este reprezentat de faptul ca vor sa atraga atentia asupra rasismului care exista pe acest gen de platforme.

Aceasta actiune vine si in contextul in care, in urma cu 4 saptamani, la returul optimilor Europa League dintre Slavia Praga, echipa lui Stanciu, si Rangers, Glen Kamara a sustinut ca a fost abuzat rasial de Ondrek Kudela.

Mai mult, oficialii campioanei Scotiei sustin ca jucatorii lor sunt deserori victimele remarcilor rasiste pe retelele de socializare.

"Rangers poate confirma ca incepand cu ora 19:00 in aceasta seara (8 aprilie), jucatorii si conducerea noastra vor participa la o saptamana de boicotare a tuturor canalelor de socializare.

Acest lucru are ca scop sublinierea ingrijorarilor continue privind lipsa de responsabilitate din partea canalelor sociale. Suntem preocupati in special de abuzurile rasiste pe care jucatorii nostri le au de suportat zilnic, si consideram ca desi retelele sociale pot fi o platforma pozitiva si sanatoasa pentru comunicare, exista ingrijorarea ca nivelul urii scapa de sub control.

Putem confirma ca, in calitate de consiliu si de club, suntem pe deplin alaturi de jucatori si de conducerea tehnica in aceasta problema. In plus, am aranjat sa ne intalnim cu reprezentanti ai Facebook si Instagram pentru a sublinia ingrijorarile noastre.

Rangers spera ca actiuni clare si directe sa fie luate in cazul retelelor de socializare. Simpla verificare a utilizatorilor in procesul de inregistrare pe orice platforma sociala ar asigura ca acestia pot fi identificati si trasi la raspundere pentru actiunile si cuvintele lor. Vom aduce in discutie aceasta propunere", a transmis Stewart Robertson, directorul general de la Rangers potrivit rangers.co.uk.