A fost întrebat despre titlul în Superligă! Cum a reacționat omul meciului din Dinamo - Metaloglobus 4-0

A fost întrebat despre titlul în Superligă! Cum a reacționat omul meciului din Dinamo - Metaloglobus 4-0
Dinamo s-a impus cu 4-0 în fața lui Metaloglobus, într-un meci din runda a 20-a din Superligă.

Dinamocatalin carjanmateloglobusSuperliga
Soro a deschis scorul în prima repriză a meciului jucat pe Arena Națională, după ce a fost servit de Cîrjan.

Dinamo s-a dezlănțuit în a doua parte și a marcat de trei ori. Prima oară prin Cristi Mihai, mai apoi a punctat și Perica, iar Cîrjan a închis tabela la 4-0 în urma unei faze superbe.

Ce a spus Cătălin Cîrjan șansele lui Dinamo la titlu

Cătălin Cîrjan a marcat și a oferit o pasă decisivă, astfel că a fost omul meciului în partida de pe Arena Națională.

Căpitanul lui Dinamo a fost întrebat despre șansele la titlu ale „câinilor” și a explicat că jucătorii trebuie să continue munca și să facă un cantonament bun în iarnă.

„Lucrurile se văd frumos, dar am vorbit și în vestiar și trebuie să ne mulțumim cu puțin. Campionatul este lung, trebuie să muncim și gândul nostru e deja la meciul cu UTA.

Nu a fost chiar așa ușor, mai ales că au avut și ei momente bune. Nu am stat așa bine pe teren, chiar am discutat asta cu Mister la pauză. În a doua repriză, chiar au început mai bine decât noi. A venit golul lui Cristi (n.r. Mihai) și apoi ne-am făcut meciul mai ușor. 

Cel mai important e să mergem acolo (n.r. la UTA) cu gândul la victorie. Dacă va fi să terminăm pe primul loc anul va fi bine, dacă nu, atunci campionatul este lung. 

(n.r. Ce trebuie să facă Dinamo în iarnă pentru lupta la titlu?) Nu pot să vorbesc eu despre asta. Trebuie să facem un cantonament foarte bun și vom vedea cum vor fi meciurile de anul viitor”, a spus Cîrjan. 

În urma acestui rezultat, Dinamo a urcat pe poziția a doua în Superliga și se află la doar un punct în spatele liderului Rapid. 

Metaloglobus rămâne pe ultimul loc, iar Hermannstadt se poate distanta de formația bucureșteană.

