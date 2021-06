"De fatarnicie si neo-marxism e plina lumea!" "Tricolorii", atacati dur de DDB dupa ce au ingenuncheat inaintea meciului cu Anglia. Nedelcearu si Stanciu, laudati

Jucatorii nationalei Romaniei au ingenuncheat inaintea meciului cu Anglia, in semn de sustinere fata de miscarea "Black Lives Matter".

Gestul "trocolorilor" lui Radoi a atras critici vehemente din partea suporterilor dinamovisti, care vad in cele petrecute inaintea meciului cu Anglia drept o dovada de supunere.

"DOI ROMANI CU CARE NE MANDRIM: Ionut Nedelcearu si Nicolae Stanciu

Doi dinamovisti si membri Elite in www.programddb.ro

Felicitari si celui mai bun jucator de pe teren, Deian Sorescu!

Culmea este ca gestul de a te pleca in genunchi la comanda, poarta tocmai semnificatia sclaviei.

Sa ne amintim de o lectie a istoriei antice:

In infloritoarea Imparatie a Babilonului, (teritoriul Irakului de astazi) robii luati in captivitate au primit ordin sa se plece in genunchi in fata statuii lui Nabucodonosor, pentru a-si arata supunerea fata de stapanul lumii si al lor.

Shadrac, Meshak si Abed-Nego l-au infruntat cu tarie pe Nabucco si refuzat sa-si plece genunchiul, afirmand ca singurul in fata caruia vor ingenunchia este Dumnezeu.

Marele compozitor Giuseppe Verdi le-a dedicat mareata opera "Nabucco".

Gestul lor a devenit simbol al libertatii de constiinta in toate culturile lumii. A STAT DREPT, A AVEA COLOANA VERTEBRALA, A NU-TI PLECA GENUNCHIUL, sunt expresii care definesc LIBERTATEA in toate limbile Pamantului.

De aceea suntem mandri ca doi dinamovisti AU RAMAS DREPTI!

Intr-o natiune care pleaca tot mai usor genunchiul la comanda "Imparatilor Babilonului", avem nevoie de BARBATI DE NECLINTIT, de oameni cu demnitate.

Nedelcearu si Stanciu sunt singurii care au ramas in picioare, atunci cand ceilalti s-au pus in genunchi, pentru un motiv care n-are legatura cu Romania si cu romanii.

Noi nu am colonizat pe nimeni.

Noi nu am carat si nu am vandut sclavi din Africa.

Nu avem niciun amestec in povestea asta.

De fatarnicie si neo-marxism e plina lumea. E mai usor sa ingenunchezi decat sa vezi ce se intampla astazi in fostele colonii britanice.

E mai simplu sa faci un gest simbolic pentru televiziuni, decat sa dai o mana de ajutor unei tari ca Guineea, unde oamenii se omoara intre ei, in regimul lui Alpha Condé, despre care BBC sau celelalte televiziuni nu au nimic de spus.

Daca Radoi avea si demnitate sau, cum spune el "sange in instalatie", la fel cum are mandria aia tantosa, le-ar fi cerut jucatorilor sa stea in picioare, mai ales cand se canta un imn national.

Dar asa se intampla cand nu termini liceul si n-ai habar de istorie.

Mirel a mai ingenuncheat in trecut, tot pe Riverside Stadium, atunci cand Massimo Maccarone i-a predat o lectie de fotbal", au scris suporterii lui Dinamo pe Facebook.

Partidul extremist AUR a criticat si el decizia "tricolorilor" de a ingenunchea inaintea meciului cu Anglia.