EXCLUSIV | Sumudica, dorit de clubul care l-a acuzat de rasism pe Coltescu! Istanbul BB e pe loc de retrogradare si e poreclit "FC Erdogan"

Laudele aduse dictatorului turc de antrenorul roman ar putea fi incununate de succes.

In urma cu 10 zile, Marius Sumudica a vrut sa isi dea demisia de la Rizespor, club la care fusese numit ca antrenor principal, in ianuarie 2021. Nemultumit de rezultate si de prestatia fotbalistilor sai, dar si de presiunea conducerii si de atmosfera din jurul echipei, "Sumi" si-a trimis secundul la conferinta de presa si a anuntat in vestiar ca vrea sa plece, dar a fost intors din drum dupa discutii cu echipa si cu oficialii clubului.

Conform unor informatii venite din Turcia, Sumudica s-ar afla pe lista antrenorilor curtati de Istanbul Basaksehir, campioana Turciei in stagiunea precendenta. Clubul este poreclit in Turcia "FC Erdogan", pentru ca este finantat de mai multi prosperi oameni de afaceri apropiati de partidul AKP al presedintelui Recep Tayyip Erdogan, printre care si nepotul sotiei sale, si a avut un sezon 2019-2020 de vis. "Boz Baykuslar" au castigat primul titlu din istoria clubului, apoi au jucat in grupele Champions League, intr-o grupa cu PSG, RB Leipzig si Manchester United.

Insa, dupa acuzatiile de rasism la adresa arbitrului Sebastian Coltescu din timpul meciului cu PSG, care au dus la un scandal monstru, rezultatele clubului din Istanbul au inceput sa se prabuseasca. Istanbul BB a pierdut Supecupa Turciei, 1-2, in fata lui Trabzonspor, a terminat grupa de Champions League pe ultimul loc, cu cinci infrangeri si o singura victorie, iar in campionat a ajuns pe locul 18, retrogradabil, fara victorie in ultimele opt meciuri. Nici dupa inlocuirea lui Okan Buruk, antrenorul care i-a numit "tigani" pe romani, cu Aykut Kocaman, rezultatele nu s-au imbunatatit. Desi Kocaman a eliminat Fenerbahce din Cupa Turciei, dupa prelungiri, antrenorul a inregistrat cinci infrangeri consecutive in campionat si conducatorii sunt nemultumiti de evolutia fada a echipei.

Pe lista scurta de posibili inlocuitori pentru Kocaman s-ar afla si Marius Sumudica, care are contract cu Rizespor pana in iunie 2022 si care a facut minuni in acest sezon cu Gaziantep FK. Antrenorul roman, care si-a exprimat de mai multe ori admiratia pentru Erdogan, a laudat calitatile si actiunile politice si militare ale acestuia si a declarat ca vrea sa obtina cetatenia turca, le-ar fi intrat la inima conducatorilor clubului si pentru ca a fost de partea lui Istanbul BB in scandalul rasist de la Paris, mai ales intr-o perioada cand presedintele turc incepe sa fie tot mai contestat in Capitala si in orasele mari din cauza recesiunii economice, a deciziilor dictatoriale si a ingradirea libertatilor.

Romanul este considerat un antrenor care strange vestiarul in jurul sau si intretine o atmosfera buna la echipa, dar si un vizionar in ceea ce priveste recrutarea jucatorilor potriviti pentru echipa sa. Kocaman are la dispozitie urmatoarele trei saptamani pentru a-si salva postul, respectiv meciurile din Super Lig cu Antalyaspor, Konyaspor, Genclerbirligi si Besiktas si meciul cu Besiktas din semifinalele Cupei Turciei.