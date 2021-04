Romario Pires si Andrei Pitian s-au impacat la sediul FRF! Ce s-a intamplat dupa scandalul de rasism de la meciul Chindia - Hermannastadt

Implicati intr-un scandal cu acuze rasiale, in meciul Chindia - Hermannastadt, cei doi fotbalisti s-au impacat la sediul FRF si nu isi poarta resentimente.

La ieserea din sediul FRF, asteptand sentinta, Romario Pires si Andrei Pitian au declarat ca s-au impacat si ca adrenalina jocului i-a facut sa interpreteze acele gesturi ca pe niste jigniri rasiale. Ambii jucatori si-au dorit sa nu fie suspendati, dar Comisia de Disciplina din Cadrul Federatiei Romane de Fotbal i-a privat sa isi ajute echipa in urmatoarele doua meciuri si le-a dat o amenda de 3 000 de lei.

"Asteptam sa primim un raspuns din partea comisiei. Eu si Andrei am vorbit. Am inteles ca el a avut intentie sa fie rasist cu mine, dar el a zis nu. Eu i-am zis ca intentia mea n-a fost sa fiu o victima a rasismului. E si el om ca mine si facem greșeli. Trebuie sa mergem mai departe. Daca baiatul a recunoscut ca a facut gesturi si nu a vrut sa ma jigneasca, nu am de ce sa nu ne impacam. Eu sper sa nu fim suspendati. Eu stau deja de doua meciuri si vreau sa-mi ajut echipa in etapa urmatoare. Regret si eu ce am facut cand mi-a spus ca intentia lui n-a fost sa ma jigneasca”, a declarat Romario Pires pentru ProSport.

"A fost un scurt incident pe teren, asa cum se intampla in dese randuri pe terenul de fotbal. Ne-am impacat si ne vedem de treaba noastra. N-a fost rasism. Probabil el, pe fond nervos, a perceput incidentul respectiv ca avand alte conotatii. El a sarbatorit putin exagerat la meciul tur si oarecum eu i-am replicat cu gestul pe care l-a facut si el. Ma bucur ca a inteles ca n-a fost nicio intentie rasista. Arbitrii au spus ca m-au auzit, dar ca n-a fost cu conotatie rasista. Am lamurit toate lucrurile. Speram sa nu existe nicio sanctiune sau sa fie una minima", a marturisit Andrei Pitian.