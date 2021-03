EXCLUSIV | "Nu e usor ca numele tau sa apara peste tot si sa fie asociat cu rasismul!" Sebastian Coltescu, aparat de Marius Avram dupa scandalul de la Paris

Marius Avram s-a retras la finalul anului 2020 din arbitraj, fiind acum coordonator din partea LPF pentru implementarea VAR in Liga 1.

Sebastian Coltescu a fost acuzat de rasism in luna decembrie a anului trecut, cand la meciul dintre PSG si Basaksehir arbitrul roman l-a identificat pe un jucator de pe banca oaspetilor prin apelativul "ala negru". Scandalul a fost de amploare, iar UEFA a decis in luna martie ca romanul sa fie suspendat pana pe 30 iunie 2021 de la meciurile Europene. Marius Avram, fost arbitru international retras la finalul anului trecut, sare in apararea lui Coltescu si considera ca UEFA nu a procedat corect.

"A fost un mod politic de a rezolva o problema delicata din partea celor de la UEFA. Pe deoparte era riscul ca o brigada foarte valoroasa sa fie sanctionata daca Octavian Sovre era si el sanctionat si puteau rata Campionatul European. Din motivul acesta am inteles ca Sovre a fost decat mustrat, pentru ca brigada lui Hategan sa fie prezenta la Campionatul European. De ce pentru acelasi lucru doua persoane sunt sanctionate diferit? A nu se intelege ca voiam sa Sovre sa fie sanctionat, ci de ce a fost Coltescu judecat diferit.



A fost o exagerare din care toti am avut de suferit, fotbalul romanesc, arbitrajul romanesc, si mai ales Sebastian Coltescu, nu e usor ca numele tau sa apara peste tot si sa fii asociat cu rasismul. Nu exista o pregatire specifica a UEFA, nu-ti spune nimeni sa nu folosesti anumite cuvinte. Totusi suntem la fotbal, se mai spun lucruri, si mai ales acum ca nu sunt spectatori", a spus Marius Avram la Ora Exacta de la Pro X.