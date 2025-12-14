Tehnicianul român a apărut vizibil afectat la conferința de presă, punând evoluția modestă a elevilor săi pe seama epuizării fizice și mentale.



„Ce pot să spun? Este un moment complicat pentru noi. Am avut o lipsă de energie. Nu am gestionat corect presiunea. Schimbările nu au fost inspirate pentru noi, deoarece nu au ajutat echipa să reacționeze. Sunt dezamăgit că în ultimele 25 de minute nu am avut liniștea necesară pentru a ataca. În astfel de meciuri nu trebuie să primești primul gol și trebuie să înscrii tu înainte s-o facă adversarul”, a spus Răzvan Lucescu la conferința de presă.



„Am mers cu avionul, apoi cu autobuzul”



Întrebat de jurnaliștii eleni dacă pauza de iarnă ar putea redresa situația, antrenorul lui PAOK a aprobat fără ezitare. Acesta a detaliat calvarul logistic prin care a trecut echipa în ultima perioadă, cu deplasări lungi și meciuri cu miză mare în picioare.



„Odihna (n.r. - este soluția). Am venit după două călătorii care nu au fost deloc ușoare. La Ludogorets am mers cu avionul și apoi cu autobuzul. Am avut meciuri dificile, precum cel de la Livadia, cu Aris și cu Brann”, a mai zis Răzvan Lucescu.