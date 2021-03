Prima reactie oficiala a FRF dupa scandalul de rasism din Europeanul de tineret din Ungaria! "S-a intamplat ceva si la vestiare"

Mai multi fotbalisti de la nationala de tineret a Romaniei si-au acuzat adversarii de injurii si comportament nesportiv.

Dupa victoria obtinuta pe final in meciul cu Ungaria, mai multi jucatori ai Romaniei i-au acuzat pe adversari de remarci rasiste, printre ei aflandu-se si capitanul Marius Marin, iar FRF nu a ramas impasibila.

Federatia a informat UEFA despre "comportamentul inadecvat" al fotbalistilor maghiari din timpul meciului si despre un incident asemanator care ar fi avut loc la vestiare, dupa finalul meciului.

"La finalul partidei Ungaria U21 – Romania U21, membrii staff-ului selectionatei Under 21 a Romaniei au aflat de la jucatori ca doi fotbalisti de la formatia adversa au avut un comportament inadecvat in timpul meciului. De asemenea, un incident similar s-a petrecut si dupa fluierul de final, in zona vestiarelor.



Va informam ca duminica, 28 martie 2021, Federatia Romana de Fotbal a informat oficial UEFA despre aceste evenimente", se arata intr-un comunicat emis de FRF pentru GSP.