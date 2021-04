BREAKING NEWS | Meciul Valenciei din La Liga a fost oprit din cauza rasismului! Acuzatii scandaloase: fotbalistii Valenciei au plecat la vestiare dupa ce Diakhaby ar fi fost abuzat rasial

Scene ireale in minutul 29 al meciului dintre Cadiz si Valencia!

In urma unui conflict cu Juan Cala, Diakhaby a parasit terenul furios. L-au urmat si coechipierii sai. Diakhaby i-a spus arbitrului ca a fost victima unui abuz rasist din partea adversarului sau, in timpul discutiei pe care au avut-o la centrul terenului.



Dupa mai bine de 25 de minute de intrerupere, fotbalistii Valenciei au acceptat sa revina pe gazon si meciul a fost reluat din minutul in care a fost intrerupt. Diakhaby nu s-a mai intors de la vestiare. In locul sau a intrat Guillamon. Juan Cala a ramas in teren.