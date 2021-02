Cum se scuza MAE in scandalul in care Coltescu era acuzat de rasism! "S-a dorit un mesaj general, de respingere a formelor de ura"

Sebatian Coltescu a fost acuzat de rasism de catre Pierre Webo si Demba Ba, membrii ai echipei Basaksehir.

Situatia creata la meciul dintre PSG si Basaksehir din Champions League, cand arbitrul de rezerva, Sebastian Coltescu, i-a indicat lui Ovidiu Hategan, centralul partidei, un om de pe banca turcilor ca fiind "ala negru" a escaladat la nivel mondial, inclusiv in Romania. Arbitrul din Craiova a fot acuzat de rasism si judecat aspru de multi oameni si multe institutii din Romania, una dintre acestea fiind si Ministerul Afacerilor Externe.

Judecata de UEFA ca fiind o situatie in care nu a fost vorba de rasism, fanii fotbalului au sarit in aparerea arbitrului si au criticat modul de gestionare al situatiei de catre autoritati. "No to racism. Respect", a aparut pe contul de Facebook al MAE pe 9 decembrie 2020, a doua zi dupa ce expresia "ala negru" a declansat un scandal international, urmarit si de presa internationala.

