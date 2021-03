BREAKING NEWS | Acuzatii de RASISM dupa Romania - Ungaria! "Tiganii asta, cum ne strigati voi in teren, v-au batut!" Ce a postat capitanul Romaniei

Maghiarii ar fi folosit cuvinte rasiste la adresa adversarilor romani pe toata durata partidei!

O spune chiar capitanul nationalei U21, Marius Marin, care a postat un mesaj pe Instagram, din vestiar, la finalul jocului.

"Tiganii astia, cum ne strigati voi in teren, v-au batut cu 2-1. Hai, Romania!", a scris Marin pe net, alaturi de o imagine cu aparatoarea sa si cu picioarele obosite dupa victoria nationalei U21.

Marin, capitanul ales de Mutu la Euro, va lipsi in jocul decisiv al Grupei, contra Germaniei. Mijlocasul central a luat doua galbene si nu va putea juca marti seara, la Budapesta, in partida care ne poate trimite in sferturile de finala.