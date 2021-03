Raspunsul Federatiei Maghiare de Fotbal dupa acuzatiile de rasism ale lui Marin

Nationala de tineret a Romaniei a invins Ungaria cu 2-1 in etapa a doua a grupelor EURO U21.

Dupa meci, capitanul echipei lui Adrian Mutu, Marius Marin, a postat pe Instagram un mesaj in care acuza ca adversarii le-au adresat jigniri rasiste fotbalistilor romani.

"Tiganii astia, cum ne strigati voi in teren, v-au batut cu 2-1. Hai, Romania!", a postat capitanul nationalei Romaniei, mesajul fiind ulterior sters.

Jurnalistii maghiari de la Nemzeti Sport au solicitat un punct de vedere Federatiei de la Budapesta referitor la acest incident. Sefii fotbalului din Ungaria nu au dorit insa sa comenteze foarte mult pe baza subiectului.

"Desi in acest meci s-au vazut imbunatatiri fata de precedentul joc din grupa, nationala Ungariei nu a reusit, din nefericire, sa isi atinga obiectivul, acela de a castiga. In ceea ce priveste celelalte evenimente din meci, nu consideram ca are rost sa le mai discutam acum.

Trebuie adaugat ca multe comentarii lipsite de fair-play de pe retelele de socializare au fost sterse dupa meci. Responsabilitatea jucatorilor este una foarte mare in aceasta privinta", au transmis maghiarii.